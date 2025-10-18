Pradėti darbai, kad būtų atkurtas elektros tiekimas Zaporižios AE

Siekiant sudaryti sąlygos pažeistų elektros linijų remontui, buvo nustatytos vietinės paliaubų zonos. Išorinio elektros tiekimo atkūrimas yra labai svarbus branduoliniam saugumui.
Paskutinioji aukštos įtampos linija, kuria elektra tekėjo į didžiausią Europos atominę elektrinę, iš rikiuotės išėjo rugsėjo 23 d. Dėl mūšių netoli elektrinės Rusija ir Ukraina pradžioje teigė negalinčios atlikti remonto darbų.
TATENA duomenimis, jėgainė jau dešimtą kartą buvo atkirsta nuo tinklo – tačiau šį kartą tai užsitęsė kaip niekad ilgai daugiau kaip pusketvirtų metų trunkančiame Rusijos kare. Saugumo sumetimais reaktoriai yra išjungti, tačiau toliau turi būti aušinami. Šiuo metu tai užtikrina dyzeliniai generatoriai.
Rusų pajėgos užėmė elektrinę 2022 m. kovą, netrukus po karo pradžios.
