Prancūzijos pareigūnai užkirto kelią pasikėsinimui į Rusijos opozicionierių

Kovos su teroru prokuratūra ketvirtadienį paskelbė apie keturių vyrų suėmimą, tačiau opozicionieriaus pavardės nenurodė. Pasak laikraščio „Le Parisien“, tai Prancūzijoje gyvenantis Vladimiras Osečkinas. Jis pats agentūrai AFP patvirtino esąs opozicijos atstovas, prieš kurį buvo nukreipti pasikėsinimo planai Bjarice Prancūzijos pietvakariuose.
V. Osečkinas vadovauja žmogaus teisių organizacijai „Gulagu.net“, kuri dokumentuoja kankinimus ir korupciją Rusijos kalėjimuose. Opozicionierius agentūrai AFP sakė, kad jaučiasi gerai.
Pasak kovos su teroru prokuratūros, 26–38 metų amžiaus vyrai sulaikyti jau pirmadienį. Vykdomas tyrimas dėl „dalyvavimo teroristiniame nusikalstamame susivienijime su tikslu parengti vieną ar kelis nusikaltimus prieš asmenis“. Prokuratūra paprašė pradėti oficialų tyrimą prieš įtariamuosius ir juos suimti.
Tyrėjų šaltinių duomenimis, keturi vyrai yra iš Rusijos Kaukazo respublikos Dagestano, tačiau vienas jų turi Prancūzijos pilietybę. Trys įtariamieji balandį atvyko į Bjaricą ir filmavo V. Osečkino namą ir kitą vietą, kurioje jis dažnai būna.
Anot opozicionieriaus, pirmojo bandymo pasikėsinti į jį būta jau 2022 m. Jis 2022 m. rugsėjo 12 d. vakarą ant savo namo fasado pastebėjęs raudoną tašką, kuris galėjo būti lazerinio taikinio žymeklis ir kuris judėjo jo link.
„Išjungėme šviesą, atsigulėme ant grindų, uždarėme langines ir iškvietėme policiją“, – pasakojo V. Osečkinas. Jis pats, taip pat policininkai ir kaimynai vėliau girdėję šūvius. „Grasinimų mirtimis“ jis sulaukęs jau 2022 m. kovą.
Prokuroras Jérôme Bourrier‘as sakė, kad grasinimai susiję su V. Osečkino veikla ir „vertinami labai rimtai“. Jau imtasis priemonių jam apsaugoti.
V. Osečkinas teigia, kad jį policija saugo jau nuo 2022 m.
