Trumpas pagrasino Iranui sunaikinimu: „visa šalis išlėks į orą“

„Visa šalis išlėks į orą“, – sakė D. Trumpas amerikiečių stočiai „NewsNation“. Jei jam kas nutiktų, atsakingieji esą „būtų nušluoti nuo žemės paviršiaus“. Taip prezidentas reagavo į klausimą apie pranešimus, kad Irano vadovybė pagrasino jam mirtimi.
D. Trumpas neseniai pasisakė už valdžios pasikeitimą Irane. Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas pareiškė, kad išpuolis prieš šalies aukščiausiąjį lyderį ajatolą Ali Khamenei prilygtų karo paskelbimui.
„Ataka prieš mūsų šalies aukščiausiąjį lyderį būtų tolygi pilno masto karui su Irano tauta“, – praėjusią savaitę prezidentas pareiškė socialinėje platformoje „X“.
Tokia žinutė pasirodė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasakė, kad Iranui atėjo laikas susirasti naują lyderį.
Ali. Khamenei savo ruožtu šeštadienį apkaltino D. Trumpą dėl pastarosiomis savaitėmis Iraną sukrėtusių visuotinių protestų. Kreipdamasis į savo šalininkus Teherane, A. Khamenei teigė, kad D. Trumpas asmeniškai kišosi į neramumus ir skatino „maištininkus“ tęsti demonstracijas.
A. Khamenei sakė, jog Iranas laiko D. Trumpą atsakingu „už aukas, žalą ir šmeižtą, nukreiptą prieš Irano tautą“. Jis pridūrė, kad Jungtinės Valstijos turi būti patrauktos atsakomybėn.
