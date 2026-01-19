Nobelio premijos negavęs Trumpas sako, kad nebeprivalo galvoti vien apie taiką

„Atsižvelgiant į tai, kad jūsų šalis nusprendė neskirti man Nobelio taikos premijos už tai, kad sustabdžiau VIRŠ 8 karų, nebesijaučiu įpareigotas galvoti vien apie taiką“, – sakoma D. Trumpo žinutėje Norvegijos ministrui pirmininkui Jonui Gahrui Storei.
Žinutės autentiškumą naujienų agentūrai AFP patvirtino artimas šaltinis, o Norvegijos laikraščiui VG – pats premjeras.
D. Trumpas teigė, kad nors taika vis dar bus „vyraujanti“, jis „dabar gali pagalvoti apie tai, kas yra gera ir tinkama Jungtinėms Amerikos Valstijoms“.
Raštu pateiktame komentare J. G. Store pabrėžė, kad Norvegijos vyriausybė neskiria Nobelio taikos premijos.
„Išsamiai paaiškinau, taip pat ir prezidentui D. Trumpui, tai, kas gerai žinoma – premiją skiria nepriklausomas Nobelio komitetas“, – teigė J. G. Store.
D. Trumpas žinutėje J. G. Storei taip pat pakartojo savo norą perimti Grenlandijos kontrolę, kuris sukėlė nerimą visame pasaulyje.
„Danija negali apsaugoti tos žemės nuo Rusijos ar Kinijos“, – pažymėjo D. Trumpas.
„Kodėl jie apskritai turi „nuosavybės teisę“? Nėra jokių rašytinių dokumentų, tik teigiama, kad prieš šimtus metų ten prisišvartavo laivas, bet ir mūsų laivai ten prisišvartavo“, – sakė jis.
„Pasaulis nebus saugus, jei neturėsime visiškos ir absoliučios Grenlandijos kontrolės“, – pridūrė jis.
D. Trumpas dėjo dideles pastangas kampanijoje, kad laimėtų 2025 metų Nobelio taikos premiją už tai, ką jis vadina savo pastangomis sustabdyti aštuonis karus.
Tačiau apdovanojimas atiteko Venesuelos opozicijos lyderei Mariai Corinai Machado, kuri praėjusį mėnesį laivu pabėgo nuo venesueliečių prezidento Nicolas Maduro režimo ir pasirodė Osle atsiimti savo premijos.
Ji dedikavo premiją D. Trumpui, o praėjusią savaitę jam įteikė savo savo Nobelio taikos premijos medalį.
