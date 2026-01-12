Nobelio institutas: Machado negali perleisti apdovanojimo Trumpui

Institutas išplatino pareiškimą, kuriame nurodė, kad sprendimas skirti Nobelio premiją yra galutinis ir negali būti pakeistas – apie tai byloja ir Nobelio fondo įstatų nuostatos, kuriose jokios apeliacijos nėra numatytos. Organizacija taip pat pažymėjo, kad premijas skiriančios komisijos nekomentuoja laureatų veiksmų ar pareiškimų, atliktų ar padarytų po apdovanojimų įteikimo.
„Paskelbus Nobelio premiją, jos atšaukti, ja dalytis ar perduoti ją kitiems negalima, – penktadienį pareiškė Norvegijos Nobelio komitetas ir Norvegijos Nobelio institutas. – Sprendimas yra galutinis ir galioja visiems laikams.“
Pirmadienį M. Machado, kalbėdama su Seanu Hannity iš JAV televizijos kanalo „Fox News“, sakė, kad apdovanojimo įteikimas D. Trumpui būtų Venesuelos žmonių padėkos ženklas už šalies prezidento Nicolo Maduro, kurį praėjusią savaitę suėmė Jungtinės Valstijos, nušalinimą.
„Ar jūs kada nors pasiūlėte jam Nobelio taikos premiją? – paklausė S. Hannity. – Ar taip tikrai buvo?“
„Na, to dar nebuvo“, – atsakė ji.
D. Trumpas, kuris jau nuo seno reiškia susidomėjimą šia premija, ją kartais siedamas su savo diplomatiniais pasiekimais, sakė, kad jam būtų garbė priimti apdovanojimą, jei M. Machado pasiūlytų tai padaryti per kitą savaitę Vašingtone numatytą susitikimą.
Buvusiai Nacionalinės Asamblėjos narei M. Machado valdžios institucijų, palaikančių N. Maduro, sprendimu buvo uždrausta dalyvauti 2024 m. Venesueloje vykusiuose visuotiniuose rinkimuose.
Ji parėmė kitą kandidatą, kuris, nors N. Maduro ir paskelbė apie savo pergalę, daugelio buvo laikomas rinkimų nugalėtoju. Nepriklausomų stebėtojų atliktas balsų skaičiavimo auditas parodė, kad oficialiuose rezultatuose buvo neatitikimų.
