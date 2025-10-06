 Gazoje laikomų įkaitų šeimų grupė prašo Nobelio taikos premiją skirti Trumpui

2025-10-06 16:18
Marius Jakštas (ELTA)

Gazos Ruože laikomų įkaitų šeimų grupė, raginanti juos kuo greičiau grąžinti, prašo Nobelio premijų komisijos skirti taikos premiją JAV prezidentui Donaldui Trumpui „už jo beprecedentį indėlį į pasaulinę taiką“, praneša britų transliuotojas BBC.

Gazoje laikomų įkaitų šeimų grupė prašo Nobelio taikos premiją skirti Trumpui / Scanpix nuotr.

Įkaitų ir dingusių asmenų šeimų forumas Norvegijos Nobelio premijų komisijai nusiuntė laišką, kuriame giriamas JAV prezidento planas užbaigti karą ir išlaisvinti įkaitus.

„Pirmą kartą per kelis mėnesius turime vilties, kad mūsų košmaras pagaliau baigsis”,  – pažymima laiške.

BBC primena, kad Gazos Ruože šiuo metu yra 48 įkaitai, iš kurių 20 laikomi gyvais. Pagal D. Trumpo planą, šie įkaitai būtų paleisti mainais už šimtus sulaikytų palestiniečių.

„Per pastaruosius metus nė vienas lyderis ar organizacija neprisidėjo prie taikos pasaulyje labiau nei prezidentas Trumpas“, – priduriama laiške.

Kaip anksčiau rašė ELTA, šių metų Nobelio taikos premijos laureatas bus paskelbtas penktadienį.

Šiame straipsnyje:
Trumpas
Izraelis
Nobelio taikos premija

klaipėdietis
Šitam "narcisui" su su polinkiu į autoritarimą, nedaug besiskiriantį nuo fašizmo, jokios premijos , jo vieta kaliūzėje.
0
0
