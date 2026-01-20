Prie Turkijos sienos su Sirija susirėmė policija ir prokurdiški protestuotojai

Smurtas įsiplieskė pasienio mieste Nusaibine, esančiame priešais šiaurinį Sirijos miestą Kamišlį, per protestą, kurį sušaukė kurdus remianti DEM, trečia pagal dydį Turkijos partija.
Daugiau kaip tūkstantis demonstrantų žygiavo per miestą pasienio link, o jų eitynės baigėsi susidūrimu su policija, kuri paleido ašarines dujas ir panaudojo vandens patranką, kad juos išsklaidytų.
Susirėmimai kilo po to, kai Sirijos pajėgos beveik prieš dvi savaites pradėjo puolimą, kurio metu išstūmė kurdų vadovaujamas Sirijos demokratines pajėgas (SDF) iš Alepo, o vėliau pasistūmėjo gilyn į kurdų pajėgų laikomą šiaurės rytinę teritoriją.
Šis žingsnis papiktino viso regiono kurdus, įskaitant Kurdistano darbininkų partijos (PKK) kovotojų grupuotę Turkijoje.
AFP korespondentas sakė, kad kai kurie žmonės Turkijos pasienyje vykusiame proteste mėtė akmenis į policiją, o kiti bandė patekti į Siriją.
Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip kai kurie bandė perlipti vielines tvoras, o Sirijos pusėje taip pat buvo matyti susirinkę protestuotojai.
Anksčiau vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya (Ali Jerlikaja) įspėjo, kad Turkija netoleruos provokacijų.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pasveikino Sirijos kariuomenę už „atsargų“ puolimą siekiant užimti kurdų kontroliuojamas teritorijas, tačiau šis žingsnis sukėlė Turkijos kurdų, kurie sudaro penktadalį iš 86 mln. šalies gyventojų, įniršį.
„Pone prezidente, jūs sveikinate HTS, kuri žudo mūsų kurdų brolius. Vyksta karas!“ – vienas iš DEM pirmininkų Tulay Hatimogullari sakė per protestą, turėdamas omenyje šiuo metu Siriją valdančius islamistų vadovaujamus sukilėlius.
Prieš kiek laiko žlugo SDF ir Sirijos vyriausybės derybos, AFP sakė kurdų pareigūnas, todėl padėtis šiaurės rytuose liko įkaitusi.
Ankaroje turkų vyriausiasis diplomatas Hakanas Fidanas susitiko derybų su JAV pasiuntiniu Sirijoje Tomu Barracku, o vėliau išreiškė Turkijos paramą savaitgalį Sirijos prezidento Ahmedo al Sharaa paskelbtam paliaubų susitarimui.
„Nepaisant visų sunkumų, sausio 18 dienos susitarimo įgyvendinimas atliks itin svarbų vaidmenį užtikrinant Sirijos vienybę ir vientisumą“, – sakė H. Fidanas.
„Viską, kas būtina“
Smurtas taip pat sukėlė rimtų abejonių dėl Turkijos taikos proceso su PKK, kuri pernai pareiškė, kad nutraukia keturis dešimtmečius trukusį sukilimą ir renkasi demokratines priemones kurdų kovai tęsti.
Šis procesas iš esmės įstrigo Sirijoje kilus nesutarimams dėl planų integruoti SDF į centrinę valstybę.
Antradienį PKK pažadėjo, kad niekada neapleis Sirijos kurdų, kad ir kiek tai kainuotų.
„Mes, visa kurdų tauta ir judėjimas, padarysime viską, kas būtina“, – prokurdiškai naujienų agentūrai „Firat“ sakė vyresnysis PKK lyderis Muratas Karayilanas.
DEM, kuri tarpininkauja tarp Ankaros ir įkalinto PKK lyderio Abdullah Ocalano, įsiuto dėl Turkijos paramos Sirijos puolimui.
„Negalima elgtis su tais, kuriuos šioje sienos pusėje vadinate piliečiais, kaip su „priešais“ kitoje pusėje“, – sekmadienį pareiškė ji ir apkaltino Ankarą veidmainyste.
Pirmadienį policija Turkijoje išvaikė du prokurdiškus protestus – vieną pietrytiniame Dijarbakiro mieste, o kitą – prie DEM biuro Stambule, per kurį buvo suimta 10 žmonių, įskaitant prancūzų žurnalistą.
Autorius ir Sirijos kurdų reikalų ekspertas Wladimiras van Wilgenburgas sakė, kad neramumai gali sužlugdyti Turkijos pastangas užbaigti PKK konfliktą.
„Yra pavojus, kad tai gali prasiveržti tarpvalstybiniais protestais“, – sakė jis AFP.
„Sirijos kurdų grupės paragino Irako Kurdistano ir pietryčių Turkijos kurdus ateiti, kirsti sieną ir solidarizuotis su jais“, – pridūrė jis.
