Protestas prieš planus plėsti karą Gazoje: jei tai padarysite, mes jus persekiosime visur

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad demonstracijoje dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių, o grupė, atstovaujanti įkaitų šeimoms, teigė, jog jų skaičius galėjo siekti iki 100 tūkstančių.
Izraelio valdžios institucijos nepateikė informacijos apie dalyvių skaičių. Pranešama, kad šeštadienio protestas buvo akivaizdžiai didesnis nei ankstesnieji.
„Pabaigsime tiesiogine žinia ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu (Benjaminui Netanjahu): jei įsiveršite į dalį Gazos ir įkaitai bus nužudyti, mes persekiosime jus miestų aikštėse, rinkimų kampanijose ir visur, bet kuriuo metu“, – AFP sakė žuvusio įkaito artimasis Shaharas Mor Zahiro (Šaharas Mor Zahiras).
Penktadienį Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.
Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
Kritikos šiam Izraelio planui, be kitų, jau pažėrė Europos Sąjunga (ES), Vokietija, Belgija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei Jungtinės Tautos (JT). Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.
„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje, „paaukojimą“.
Nepaisant kai kurių Izraelio gyventojų ir tarptautinės bendruomenės reakcijos bei gandų, jog žydų valstybės pajėgų vadovybė nesutinka su sprendimu užimti Gazos miestą, B. Netanyahu išlieka tvirtas šiuo klausimu.
Vėlų penktadienio vakarą Izraelio premjero socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigiama, kad „mes neketiname okupuoti Gazos – mes ketiname išlaisvinti Gazą iš „Hamas“ rankų“.
B. Netanyahu patiria vis didesnį spaudimą užtikrinti ugnies nutraukimą, kad daugiau nei du milijonai šios teritorijos gyventojų būtų išgelbėti nuo bado ir būtų išlaisvinti islamistų kovotojų laikomi įkaitai.
Iš 251 žmogaus, kurį 2023-iųjų spalio 7-ąją pagrobė „Hamas“ ir jos sąjungininkai, 49 tebėra Gazos Ruože, 27 iš jų kariuomenė paskelbė mirusiais.
„Paaštrins humanitarinę situaciją“
Palestinos autonomija (PA) šeštadienį sukritikavo Izraelio vyriausybės sprendimą išplėsti karines operacijas Gazos Ruože ir paragino tarptautinę bendruomenę siekti, kad į šią teritoriją patektų humanitarinė pagalba.
Palestiniečių oficialioji naujienų agentūra „Wafa“ citavo palestiniečių prezidento atstovą Nabilą Abu Rudeineh (Nabilą Abu Rudeinę), teigusį, kad Izraelio vyriausybės veiksmai yra „precedento neturintis iššūkis ir provokacija tarptautinei valiai pasiekti taiką ir stabilumą“.
Jis taip pat paragino „tarptautinę bendruomenę, vadovaujamą JT Saugumo Tarybos, skubiai priversti okupacinę valstybę nutraukti agresiją, leisti atvykti pagalbai ir uoliai dirbti, kad palestiniečių valstybė galėtų prisiimti visas savo pareigas Gazos Ruože“, paskelbė „Wafa“
Ketvirtadienį vykusiame posėdyje Izraelio saugumo kabinetas patvirtino karo Gazos Ruože užbaigimo principus, tarp kurių – naujos „administracijos, kuri nebūtų nei „Hamas“, nei palestiniečių savivaldos“, sukūrimas.
PA, kuri buvo sukurta kaip pirmas žingsnis palestiniečių valstybės link, vykdo ribotą administravimą Izraelio okupuotose Vakarų Kranto dalyse, tačiau neturi įtakos Gazos Ruože, kurį valdo „Hamas“.
Šeštadienį paskelbtame bendrame pareiškime Italijos, Australijos, Vokietijos, Naujosios Zelandijos ir Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų ministrai dar kartą sukritikavo Izraelio sprendimą užimti Gazos miestą.
„Tai dar labiau paaštrins katastrofišką humanitarinę situaciją, kelia grėsmę įkaitų gyvybėms ir padidins civilių masinio pasitraukimo riziką“, – sakoma jų pranešime.
Šeštadienį Rusija taip pat pasmerkė Izraelio planą perimti Gazos miesto kontrolę.
Įgyvendinant tokius planus „kyla rizika pabloginti ir taip dramatišką padėtį palestiniečių anklave, kuri rodo visus humanitarinės katastrofos požymius“, – teigiama ministerijos pranešime.
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė, kad šeštadienį palestiniečių anklave nuo Izraelio ugnies žuvo mažiausiai 37 žmonės, įskaitant 30 civilių, kurie laukė humanitarinės pagalbos.
Remiantis oficialiais duomenimis, 2023-iųjų išpuolis prieš Izraelį pareikalavo 1 219 žmonių gyvybių, rodo AFP turimi skaičiai.
Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė daugiau nei 61 tūkst. palestiniečių gyvybių, teigia „Hamas“ valdoma Gazos sveikatos ministerija, o JT šiuos skaičius laiko patikimais.
