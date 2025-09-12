Per protestus Nepale žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 51

Aiškėjant vyriausybę nuvertusio chaoso mastui, policijos atstovas Binodas Ghimire naujienų agentūrai AFP taip pat sakė, jog daugiau kaip 12,5 tūkst. kalinių, pabėgusių iš kalėjimų visoje šalyje, vis dar slapstosi.
Pirmadienį Nepalo sostinėje prasidėję protestai prieš vyriausybės draudimą naudoti socialinius tinklus ir prieš korupciją peraugo į demonstracijas visoje šalyje. Po kruvinų represijų demonstrantai atakavo vyriausybės pastatus, politikų rezidencijas, prekybos centrus ir kitus pastatus.
Dėl protestų atsistatydino ministras pirmininkas.
Neramumai sukrėtė daugelį, o Nepalo kariuomenė įspėjo, kad 30 mln. gyventojų turinčioje šalyje negalima imtis „veiksmų, galinčių sukelti neramumus ir nestabilumą“.
Šalyje tęsiasi derybos tarp prezidento, protestuotojų atstovų ir svarbių figūrų, galinčių vadovauti laikinajai administracijai bei kariuomenei, kuri įvedė komendanto valandą ir ėmė patruliuoti gatvėse.
Tarp žuvusiųjų yra mažiausiai 21 protestuotojas. Dauguma iš jų žuvo pirmadienį, policijai susidorojant su demonstrantais.
Antradienį protestuotojai padegė parlamentą, atsistatydino ministras pirmininkas K. P. Sharma Oli (K. P. Šarma Olis), o kariuomenė ėmėsi valdyti situaciją gatvėse.
Penktadienį Nepalo kariuomenė pranešė atgavusi daugiau kaip 100 šaunamųjų ginklų, pagrobtų per neramumus, kai matėsi ir automatiniais šautuvais apsiginklavusių protestuotojų.
Policijos atstovas B. Ghimire AFP sakė, kad „šią savaitę per protestus jau žuvo 51 žmogus, įskaitant mažiausiai 21 protestuotoją ir tris policininkus“.
Per neramumus iš kalėjimų visoje šalyje „pabėgo maždaug 13,5 tūkst. kalinių, kai kurie buvo sučiupti, bet 12 533 vis dar slapstosi“, sakė atstovas.
Tarp žuvusiųjų taip pat yra kalinių – šie žmonės žuvo per pabėgimą ar vėliau, per susirėmimus su saugumo pajėgomis.
Kai kurie bėgliai bandė kirsti sieną su Indija. Indijoje dešimtis jų sulaikė pasieniečiai.
