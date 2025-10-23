 PSO iš Gazos Ruožo evakavo 41 vaiką

2025-10-23 13:46
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pirmą kartą nuo tada, kai Gazos Ruože prieš dvi savaites įsigaliojo paliaubos, į saugią vietą nugabeno sunkiai sergančius ir sužeistus vaikus.

PSO iš Gazos Ruožo evakavo 41 vaiką / Scanpix nuotr.

PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas tinkle „X“ pranešė, kad iš Gazos Ruožo buvo išgabentas 41 vaikas ir 145 palydovai.

Visi pacientai yra vaikai, paklaustas nurodė PSO atstovas. Dėl „operatyvinių priežasčių“ kol kas esą negalima atskleisti, kuriose šalyse mažieji pacientai bus gydomi.

„Apie 15 tūkst. pacientų vis dar laukia leidimo gauti medicininę priežiūrą už Gazos Ruožo ribų“, – „X“ paskyroje rašė T. A. Ghebreyesusas.

„Mes ir toliau raginame šalis parodyti solidarumą ir atverti visus maršrutus, kad būtų paspartinta medicininė evakuacija“, – teigė jis.

Tokiems medicininiams pervežimams reikalingi Izraelio valdžios institucijų, kontroliuojančių patekimą į Gazos Ruožą, leidimai.

Naujausios paliaubos Gazos Ruože įsigaliojo spalio 10 d., tačiau nuo to laiko buvo pranešta apie periodiškus pažeidimus.

Šiame straipsnyje:
Gaza
evakuoti vaikai

