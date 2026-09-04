Putinas prakalbo apie galimybę užbaigti karą

Dalyvaudamas ekonomikos forume Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, V. Putinas sakė, kad kelios šalys, įskaitant JAV ir Kiniją, yra pasirengusios remti taikos susitarimą.
„Vis dėlto, problemą turi išspręsti konflikte dalyvaujančios šalys – Rusija ir Ukraina. Esame dėkingi visiems, bandantiems prisidėti prie susitarimo. Ar yra tokia galimybė? Mano nuomone, taip, yra“, – sakė jis.
Rusijos vadovas pridūrė, kad su Ukraina vis dar palaikomi kontaktai.
„Man dabar sunku pasakyti, kiek šie kontaktai iš tikrųjų artina prie taikos susitarimo, atsižvelgiant į pareiškimus, kuriuos pastaruoju metu girdėjome iš Ukrainos aukščiausios vadovybės. Tačiau kontaktai egzistuoja ir nuolat tęsiasi – daugiausia per žvalgybos kanalus“,– kalbėjo V. Putinas.
Tuo metu Kyjive V. Zelenskis savo vakariniame kreipimesi į ukrainiečius teigė, kad jau nustatytos preliminarios JAV derybininkų vizito datos.
„Tikimės čia, Kyjive, išvysti JAV prezidento atstovus“ – sakė V. Zelenskis.
„Su jais įvyks susitikimai ir Maskvoje, ir Kyjive. Laukiame susitikimo artimiausiomis dienomis. Tai labai svarbu. Svarbu, kad Amerika išlieka aktyvi“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Kaip rašė ELTA, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Sybiha ketvirtadienį teigė besitikintis naujos dinamikos pastangose siekiant taikiai užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
„Diplomatija turi vaidinti vis aktyvesnį vaidmenį siekiant taikos ir siekiant sustabdyti Rusijos agresiją – o be JAV dalyvavimo tai nerealu. Tokios yra geopolitinės realijos. (…) Mes kovojame už savo žemę, kovojame už teisingą taiką. O dabar, mano nuomone, mūsų pastangose siekiant taikos atsiras nauja dinamika, nes daugelyje pasaulio sostinių vėl prasidės aktyvi politinė ir diplomatinė veikla. Todėl sekite naujienas“, – žurnalistams sakė A. Sybiha.
Per ketverius su puse metų trunkantį karą, nusinešusį daugiausiai gyvybių Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, abi pusės retai pateikia optimistišką taikos perspektyvų vertinimą. Jų paskutinis JAV tarpininkaujamas susitikimas įvyko vasarį.
Nuo tada, kai JAV dėmesį nukreipė į karą su Iranu, tiek Rusija, tiek Ukraina suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius giliai viena kitos teritorijoje. Karas jūroje taip pat smarkiai paaštrėjo – abi pusės rengia išpuolius prieš uostus ir komercinę laivybą.