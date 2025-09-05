Putinas: Vakarų taikdariai Ukrainoje taps Rusijos taikiniu

Ankstesnę dieną Kyjivo Vakarų sąjungininkės pareiškė įsipareigojusios užtikrinti karių buvimą Ukrainoje taikos susitarimo atveju.
„Jei ten atsiras karių, ypač dabar, vykstant kovoms, mes vadovausimės prielaida, kad jie yra teisėti taikiniai“, – sakė V. Putinas, kalbėdamas ekonomikos forume Tolimuosiuose Rytuose esančiame Vladivostoke.
Jis pridūrė, kad Vakarų šalių pajėgų dislokavimas neprisideda prie ilgalaikės taikos.
V. Putinas pridūrė, kad glaudesni Ukrainos kariniai ryšiai su Vakarais yra viena iš, jo žodžiais tariant, pagrindinių konflikto priežasčių.
Daugiau kaip dvi dešimtys šalių, vadovaujamos Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos, ketvirtadienį pažadėjo prisijungti prie „užtikrinimo“ pajėgų sausumoje, jūroje bei ore ir taip paremti bet kokį galimą susitarimą.
Ukrainos sąjungininkės neatskleidė jokių konkrečių plano detalių, įskaitant tai, kiek karių jame dalyvautų ir kaip prisidėtų konkrečios šalys.
Kyjivas teigia, kad Vakarų karių remiamos saugumo garantijos yra labai svarbios bet kokiam taikos susitarimui, siekiant užtikrinti, kad Rusija ateityje nepradėtų naujo puolimo.
Nuo 2022 metų vasario, kai Maskva pradėjo plataus masto puolimą, privertusį milijonus žmonių palikti savo namus ir griuvėsiais pavertusį daug Rytų ir Pietų Ukrainos teritorijų, žuvo dešimtys tūkstančių žmonių.
V. Putinas sakė, kad jei pavyktų sudaryti susitarimą, karių nebereikėtų.
„Jei bus priimti sprendimai, lemsiantys taiką, ilgalaikę taiką, tuomet tiesiog nematau prasmės jų buvimui Ukrainos teritorijoje. Nes jei bus pasiekti susitarimai, tegul niekas neabejoja, kad Rusija juos visiškai vykdys“, – tvirtino jis.
Ukraina ir Vakarai nurodo daugybę atvejų, kai Rusija pažeidė susitarimus, taip pat ir 2014–2022 metais, kai Maskvos remiami separatistai kovojo su Kyjivo kariuomene šalies rytuose.