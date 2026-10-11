Rijade pranešama apie naujus husių smūgius, oro uoste yra sužeistųjų

Jemeno husiai paskelbė kelis kartus atakavę Rijado oro uostą ir Saudo Arabijos energetikos objektus.
Saudo Arabijos civilinės aviacijos institucija po kelių valandų pranešė, kad per sekmadienio popietę įvykdytą naują išpuolį prieš Rijado oro uostą buvo sužeisti žmonės, praėjus dienai po kito išpuolio, dėl kurio kaltinami Jemeno Irano remiami husiai ir per kurį objekte žuvo 12 žmonių bei šimtai buvo sužeisti.
„Karaliaus Khalido (Chalido) tarptautinis oro uostas Rijade sekmadienio popietę patyrė naują ataką“, – sakoma Civilinės aviacijos generalinės institucijos pareiškime, priduriant, kad „yra sužeistųjų, o žalos vertinimas ir objektų saugumo patikra tebevyksta“.
Saudo Arabijos vadovaujamos tarptautinės koalicijos atstovas generolas majoras Turki al Malki (Turkis Malkis) skelbė, kad sviedinys smogė Karaliaus Khalido tarptautinio oro uosto 4-ajam terminalui ir sukėlė gaisrą. Jis pridūrė, kad oro gynyba taip pat „perėmė ir sunaikino sparnuotąją raketą“ netoli oro uosto.
Husių karinis atstovas Yahya Saree (Jahja Saris) teigė, kad ši Irano remiama grupuotė „per pastarąsias 24 valandas atliko keturias kokybines operacijas, naudodama balistines ir sparnuotąsias raketas bei dronus“.
Y. Saree sakė, kad jie ne kartą taikėsi į Rijado oro uostą, taip pat į Damamo oro uostą ir du Saudo Arabijos valstybinei naftos bendrovei „Aramco“ priklausančius objektus.
Šeštadienio ataka, nusinešusi daugiausiai aukų Saudo Arabijos teritorijoje per daugiau nei dešimtmetį, tapo staigia eskalacija Jemeno kare, kur Rijadas remia tarptautiniu mastu pripažintą vyriausybę kovoje prieš husius, praėjusį mėnesį žaibiško puolimo metu užėmusius dideles Raudonosios jūros pakrantės teritorijas.
Saudo Arabija paliko uždarytą Rijade esantį tarptautinį oro uostą, o sostinės mokyklose pamokos vyks nuotoliniu būdu.
Šeštadienio ataką pasmerkė Jungtinės Tautos ir viso pasaulio lyderiai, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą), kuris pareiškė svarstantis galimybę prisidėti prie Saudo Arabijos smūgių prieš husius.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu), kurio šalis nepalaiko diplomatinių santykių su Saudo Arabija, taip pat pasmerkė „siaubingą teroristinį išpuolį“.
Civilinės aviacijos institucijos teigimu, žuvo keturi Saudo Arabijos piliečiai, du Bangladešo, po vieną JAV, Egipto, Jordanijos, Sirijos, palestiniečių ir Sudano pilietį, dar 309 buvo sužeisti.
Indijos ambasada Saudo Arabijoje taip pat pranešė, kad sekmadienį mirė vienas jos pilietis, sužeistas diena anksčiau.
Rijade dirbantis Vakarų diplomatas AFP sakė, kad oficialus sužeistųjų skaičius gali neatspindėti tikrosios padėties, nes į jį veikiausiai neįtraukti lengvus sužalojimus patyrę asmenys.
Naujausi komentarai