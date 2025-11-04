Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai pranešė Ukrainos oro desanto pajėgų 7-ojo greitojo reagavimo korpuso 77-oji atskira oro desanto brigada „Naddniprianska“, socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbusi vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas rusų kariuomenės nusikaltimas.
Įvykdydami šį tikslingą išpuolį, rusai nužudė du beginklius žmones ir šunį. Jokių karinių objektų ar pozicijų netoliese nebuvo.
Remiantis turima informacija, rusai patys nufilmavo šį išpuolį, kad medžiagą galėtų vėliau panaudoti propagandos tikslais ir melagingai apkaltinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Tai rodo sistemingą dezinformacijos praktiką ir bandymus perkelti atsakomybę už karo nusikaltimus Ukrainai, pabrėžė brigada.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos žvalgybos direktoratas perėmė įsakymą, kuriuo Rusijos armijoje tarnaujantiems Kolumbijos samdiniams buvo nurodyta žudyti civilius ukrainiečius.