Rusija per parą Ukrainoje prarado 860 karių

2025-12-25 09:01
Karolis Broga (UKRINFORM)

Pastarąją parą Rusija kare Ukrainoje neteko dar 860 kareivių, kurie žuvo arba buvo sužeisti.

Karas Ukrainoje / Scanpix nuotr.

Naujausius duomenis paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas. Jo duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. gruodžio 25 d. Rusija per karą Ukrainoje prarado iš viso 1 201 230 kareivių.

Be to, per šį laikotarpį Ukrainos pajėgos taip pat sunaikino iš viso 11 456 Rusijos tankus (+7 per parą), 23 801 šarvuotąją kovos mašiną (+5), 35 435 artilerijos sistemas (+59), 1 579 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas (+0), 1 263 oro gynybos sistemas (+0), 434 lėktuvus (+0), 347 sraigtasparnius (+0), 94 797 dronus (+600), 4 107 kruizines raketas (+0), 28 karo laivus ar katerius (+0), 71 274 transporto priemones ir degalų cisternas (+149) ir 4 029 specialiosios įrangos vienetus (+0).

Ukrainos kariuomenė nuolat atnaujina duomenis apie priešo nuostolius.

Gruodžio 24 d. Ukrainos pajėgos užfiksavo 130 kovinių susirėmimų fronto linijoje.

