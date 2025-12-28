 Rusijos pajėgos Ukrainoje per praėjusią parą neteko 1,2 tūkst. karių

2025-12-28 11:59
Živilė Aleškaitienė (UKRINFORM)

Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. gruodžio 28 d. Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko maždaug 1 204 510 karių, iš jų 1,2 tūkst. žuvo arba buvo sužeista per pastarąją parą.

Apie tai skelbiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo „Facebook“ puslapyje.

Rusijos kariuomenė taip pat neteko 11 469 (+5 per pastarąją parą) tankų, 23 831 (+8) šarvuotų kovos mašinų, 35 557 (+15) artilerijos sistemų, 1 581 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 1 264 (+0) oro gynybos sistemų, lėktuvų – 434 (+0), sraigtasparnių – 347 (+0), taktinių bepiločių orlaivių – 96 227 (+688), kruizinių raketų – 4 136 (+29), laivų ir (arba) katerių – 28 (+0), povandeninių laivų – 2 (+0), transporto priemonių ir autocisternų – 71 778 (+166), specialiosios įrangos vienetų – 4 029 (+0).

Duomenys nuolat atnaujinami.

Kaip pranešė „Ukrinform“, gruodžio 27 d., iki 22 val., fronto linijoje įvyko 117 kovinių susirėmimų.

