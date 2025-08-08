Rusija parengė pagrobtų Ukrainos vaikų įvaikinimui skirtą „katalogą“

Rusijos valdžios institucijos Ukrainos Luhansko srityje sukūrė internetinį Ukrainos vaikų „katalogą“, siūlantį juos priverstiniam „įvaikinimui“, tarpininkaujant švietimo skyriams.
Duomenų bazėje yra 294 Ukrainos vaikai. Jie suskirstyti į kategorijas, kad naudotojai galėtų juos „filtruoti“ pagal amžių, lytį ir fizines savybes, pavyzdžiui, akių ir plaukų spalvą.
Vaikai pristatomi pagal jų charakterio bruožus, kai kurie apibūdinami kaip „paklusnūs“ ar „ramūs“. Dažniausiai kataloge minimi apibūdinimai „mandagūs ir pagarbūs suaugusiems“, „disciplinuoti“ ir „nekonfliktiški“ arba „patikimai atlieka užduotis“.
Rusijos valdomoje duomenų bazėje vaikai apibūdinami kaip „našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai“.
Organizacijos „Save Ukraine“ generalinio direktoriaus Mykolo Kulebos teigimu, dauguma šio „katalogo“ vaikų gimė Ukrainos Luhansko regione prieš Rusijai šį okupuojant ir turėjo Ukrainos pilietybę.
„Kai kurių iš jų tėvai buvo nužudyti okupacinės valdžios, kitiems tiesiog išduoti Rusijos asmens dokumentai, kad jų pagrobimas būtų įteisintas“, – sakė M. Kuleba.
M. Kuleba teigia, kad daugelis vaikų, užaugusių nuo 2014 m. okupuotose teritorijose (kai Rusija pirmą kartą įsiveržė į Krymą ir dalį Donecko ir Luhansko), buvo „sistemingai deportuoti ir perduoti Rusijos šeimoms Maskvoje ir kitose Rusijos regionuose“.
„Tai nėra nauja taktika. Nuo 2014 m. Ukrainos vaikai yra įtraukti į Rusijos įvaikinimo duomenų bazes. Tačiau nuo 2022 m. ši praktika tapo plačiai paplitusi ir sisteminga“, – pažymėjo M. Kuleba socialiniame tinkle „X“.
Jis pridūrė, kad iš pradžių Rusijos valdžios institucijos bandė sumėtyti pėdsakus, uždarydamos registrus ir ištrindamos duomenis, tačiau dabar net nebesistengia apsimetinėti.
„Rusija net nebando to slėpti. Ukrainos našlaičiai pristatomi kaip prekės internetinėje prekybos platformoje“, – rašė jis.
M. Kuleba tai pavadino „valstybės remiama prekyba vaikais“ ir pridūrė, kad Rusijos valdžios institucijos atnaujino įstatymus, jog galėtų keisti vaikų pavardes ir gimimo datas.
Organizacijos „Save Ukraine“ vadovas sakė, kad Rusija „supaprastino“ sistemą tiek, kad „ukrainiečių vaikus dabar galima veiksmingai „užsisakyti“ internete“ ir „vienu paspaudimu atimti jų tapatybę, išduoti Rusijos pasą ir paversti ideologinės kontrolės objektais“.
Jis taip pat išsakė žadą atimantį perspėjimą, kad platforma kelia vaikams didelį pavojų, įskaitant seksualinį išnaudojimą, prekybą žmonėmis, neteisėtą įvaikinimą ir prekybą organais.
Ukrainai pagal turimus duomenis iki šiol pavyko patvirtinti, kad Rusija deportavo daugiau nei 19,5 tūkst. vaikų. Tai vaikai, apie kuriuos surinkta išsami informacija – žinoma jų buvusi gyvenamoji vieta Ukrainoje ir lokacija Rusijoje.
Tikrasis skaičius, „Euronews“ teigimu, greičiausiai yra daug didesnis.
Jeilio humanitarinių tyrimų laboratorija deportuotų Ukrainos vaikų priskaičiavo maždaug 35 tūkst. Maskva yra sakiusi, kad šis skaičius gali siekti net 700 tūkst., rašo „Euronews“.