Iš Rusijos okupuotų teritorijų grąžinta dar šešiolika Ukrainos vaikų

Anot jo, 15-metė mergaitė pabėgo iš okupuotos teritorijos su savo teta, kai rusai pagal sufabrikuotus kaltinimus jos tėvams ir vyresniam broliui skyrė ilgas kalėjimo bausmes. 14-metė mergaitė ir jos 7 m. sesuo neteko savo namų ir visų asmeninių daiktų, kai gaisras visiškai sunaikino jų būstą.
15 m. mergaitė ir jos tėvai trejus metus praktiškai nėjo iš savo namų, nuolat baimindamiesi, kad okupantai gali pasibelsti į jų duris ir atimti vaikus. O 10-mečio berniuko iš jo tėvų vos neatėmė okupantų „vaikų apsaugos tarnyba“.
A. Jermakas pabrėžė, kad visi jie dabar yra saugūs Ukrainoje, kur gauna psichologinę pagalbą, atkuria savo dokumentus ir žengia pirmuosius žingsnius naujo, taikaus gyvenimo link.