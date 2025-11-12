Rusija pralaimėjo teisinį ginčą dėl naujos ambasados ​​​​prie Australijos parlamento statybos

2008 metais Rusijai buvo suteikta 99 metų nuomos teisė, sumokėjus beveik 3 mln. Australijos dolerių (1,7 mln. eurų) už sklypą, esantį maždaug už 400 metrų nuo parlamento.
Tačiau nuomos sutartis buvo nutraukta 2023-iaisiais, kai parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo užkertamas kelias plėtrai.
Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'is (Entonis Albanizis) tuo metu sakė, kad „vyriausybė gavo labai aiškius saugumo patarimus“ iš Kanberos žvalgybos agentūros „dėl pavojaus, kurį kelia naujos Rusijos ambasados įsikūrimas taip arti Parlamento rūmų“.
Šis žingsnis sukėlė ilgametį teisinį ginčą tarp dviejų šalių, o Maskvai atstovaujantys teisininkai teigė esą šis įstatymas prieštarauja Konstitucijai.
Trečiadienį Aukščiausiasis Teismas patvirtino įstatymo galiojimą.
Tačiau jis taip pat nustatė, kad kad Australijos vyriausybė privalėjo sumokėti kompensaciją Rusijai.
Po 2023-iųjų įstatymo pakeitimo Australijos bandymus greitai konfiskuoti žemę sužlugdė vidutinio amžiaus rusų diplomatas, kuris apsigyveno netoli parlamento esančios netvarkingos statybų aikštelės.
Atšiauriomis sąlygomis gyvenęs diplomatas žiūrėdavo televizorių, užkandžiaudavo traškučiais ir retkarčiais išeidavo į lauką parūkyti.
Tačiau Australijos aukštesnysis teismas nusprendė, kad Rusija turi palikti minimą sklypą, bent jau kol byla bus sugrąžinta teismui išklausyti detalesnių teisinių argumentų. Netrukus po teismo sprendimo minėtas diplomatas buvo pastebėtas paliekantis tą sklypą ir išvažiuojantis diplomatine transporto priemone.
