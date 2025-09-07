Rusijos ataka Kyjive: pranešama apie dūmus virš vyriausybės pastato

Virš pastato skraidė sraigtasparniai ir ant stogo pylė, kaip manoma, vandenį.
Pranešimus netrukus patvirtino Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko.
„Per priešo ataką buvo apgadinti stogas ir viršutiniai aukštai. Gelbėtojai gesina gaisrą”, – kanale „Telegram“ parašė vyriausybės vadovė.
Paleido rekordiškai daug dronų
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio ryto Rusija paleido į Ukrainą mažiausiai 805 dronus ir 13 raketų. Tai kol kas didžiausias oro antpuolis per visą karą.
„Karinių oro pajėgų padaliniai aptiko ir sekė 818 atakos orlaivius“, –kanale „Telegram“ tinkle pranešė karinės oro pajėgos.
Oro gynybos pajėgos numušė arba sustabdė 747 dronus ir keturias raketas, priduriama pranešime.