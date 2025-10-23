Ukrainoje Rusijos dronas pražudė du žurnalistus

Valstybės finansuojama naujienų organizacija „Freedom TV“ patvirtino Donecko srities gubernatoriaus paskelbtus pranešimus apie išpuolį. Jis taip pat pasidalino nuotraukomis, kur matyti apanglėjusio reporterių automobilio liekanos.
Žuvo gelbėtojas, apgadinta sinagoga
Per praėjusios nakties rusų smūgius Ukrainoje žuvo vienas gelbėtojas, sutriko traukinių eismas, buvo apgadinta sinagoga, pranešė ukrainiečių pareigūnai.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai naktį Kyjive girdėjo oro pavojaus sirenas ir sprogimus.
Rusai į Ukrainą paleido 130 dronų, kurių 92 buvo numušti ar nepasiekė taikinių, pranešė ukrainiečių oro pajėgos.
Gelbėjimo tarnybos nurodė, kad vienas gelbėtojas žuvo, o dar penki buvo sužeisti per pakartotinę rusų ataką, kai gesino gaisrą Zelenyj Hajaus kaime rytinėje Charkivo srityje.
„Dar vienas nusikaltimas prieš gelbėtojus“, – sakoma pareiškime socialiniuose tinkluose.
Kyjive buvo sužeisti aštuoni žmonės, sakė sostinės pareigūnai.
Tuo metu Užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad per ataką prieš tris miesto rajonus buvo apgriauta sinagoga.
Dar vienas nusikaltimas prieš gelbėtojus.
„Nuo Rusijos teroro neapsaugotas niekas“, net religinės bendruomenės, sakė ministerija.
Jos pareiškime nurodoma, kad nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį nukentėjo 640 garbinimo vietų, žuvo 67 religiniai lyderiai.
AFP žurnalistai Kyjive matė gyvenamųjų namų per ataką išdužusiais langais, sudegusių automobilių. Žmonės po atakos tvarkėsi.
Rytinėje Sumų srityje buvo sužeisti du geležinkelininkai, sakė pareigūnai. Valstybinė geležinkelių operatorė paskelbė, kad šiame pasienio regione sutriko traukinių eismas.
Rusijos gynybos ministerija savo ruožtu pranešė, kad praėjusią naktį pajėgos numušė 139 ukrainiečių dronus, daugiausia virš vakarinių, prie sienos su Ukraina esančių regionų.
Į pietryčius nuo Maskvos esančios Riazanės srities gubernatorius pranešė apie gaisrą viename pramoniniame objekte, o prieš tai socialiniuose tinkluose pasirodė nepatvirtintų gaisro vietos naftos perdirbimo gamykloje vaizdų.
Diena anksčiau per Rusijos ataką prieš Ukrainą žuvo septyni žmonės, įskaitant du vaikus, buvo apšaudytas vaikų darželis, šalyje sutriko elektros tiekimas.