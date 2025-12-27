Per Rusijos ataką Kyjive sužeisti penki žmonės

Per Rusijos ataką Kyjive buvo sužeisti penki žmonės ir apgadinta civilinė infrastruktūra, „Telegram“ kanale pranešė sostinės meras Vytalijus Klyčko.
„Šiuo metu keturi žmonės, sužeisti per priešo ataką prieš sostinę, paprašė medicinos pagalbos. Trys iš jų paguldyti į ligoninę. Vienas gydomas ambulatoriškai“, – sakė jis.
Pasak mero, gaisras kilo Holosijivo rajone, pirminiais duomenimis, degalinėje. Obolonskio rajone nuolaužos nukrito ant kotedžų kooperatyvo. Nuolaužos taip pat nukrito atviroje vietoje Desnianskio rajone.
Pranešta apie sprogimus ir gaisrus keliose vietose, įskaitant sostinę Kyjivą, veikė oro gynyba.
Kyjivo karinis gubernatorius Mykola Kalašnykas „Telegram“ kanale taip pat pranešė, kad regione buvo sužeistas dar vienas žmogus ir apgadinta civilinė infrastruktūra.
Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad tarp Rusijos panaudotų ginklų buvo hipergarsinės raketos „Kinžal“, taikiniai buvo energetikos infrastruktūra.
Ukraina atremia plataus masto Rusijos invaziją nuo 2022 m. vasario mėnesio.