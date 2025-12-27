 Per Rusijos ataką Kyjive sužeisti penki žmonės

Per Rusijos ataką Kyjive sužeisti penki žmonės

2025-12-27 08:37
Viljama Sudikienė (ELTA)

Rusijos pajėgos naktį surengė dar vieną raketų atakų bangą visoje Ukrainoje, taikėsi į kelis regionus, įskaitant Černihivą, Mykolajivą, Charkivą ir Žytomyrą, šeštadienį pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Per Rusijos ataką Kyjive sužeisti penki žmonės
Per Rusijos ataką Kyjive sužeisti penki žmonės / Ukrainos gynybos pajėgų nuotr.

Per Rusijos ataką Kyjive buvo sužeisti penki žmonės ir apgadinta civilinė infrastruktūra, „Telegram“ kanale pranešė sostinės meras Vytalijus Klyčko.

„Šiuo metu keturi žmonės, sužeisti per priešo ataką prieš sostinę, paprašė medicinos pagalbos. Trys iš jų paguldyti į ligoninę. Vienas gydomas ambulatoriškai“, – sakė jis.

Pasak mero, gaisras kilo Holosijivo rajone, pirminiais duomenimis, degalinėje. Obolonskio rajone nuolaužos nukrito ant kotedžų kooperatyvo. Nuolaužos taip pat nukrito atviroje vietoje Desnianskio rajone.

Pranešta apie sprogimus ir gaisrus keliose vietose, įskaitant sostinę Kyjivą, veikė oro gynyba.

Kyjivo karinis gubernatorius Mykola Kalašnykas „Telegram“ kanale taip pat pranešė, kad regione buvo sužeistas dar vienas žmogus ir apgadinta civilinė infrastruktūra.

Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad tarp Rusijos panaudotų ginklų buvo hipergarsinės raketos „Kinžal“, taikiniai buvo energetikos infrastruktūra.

Ukraina atremia plataus masto Rusijos invaziją nuo 2022 m. vasario mėnesio.

Šiame straipsnyje:
Kyjivas
rusų ataka
sužeisti žmonės
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų