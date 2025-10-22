Per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje žuvo du žmonės

„Žuvusiųjų sostinėje padaugėjo iki dviejų“, – sakė Tymuras Tkačenka platformoje „Telegram“.
Kiti miesto pareigūnai pranešė apie didelę ataką prieš sostinę.
Ukrainiečių energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk socialiniame tinkle „Facebook“ sakė, kad Rusija praėjusią naktį surengė didelio masto ataką prieš Ukrainos energijos infrastruktūrą.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pareiškime sakė, kad sostinei buvo smogta anksti ryte ir kad buvo sužeista kažkiek žmonių, apgadinta gyvenamųjų pastatų.
Ukrainiečių pareigūnai taip pat pranešė apie dideles atakas mažiausiai trijuose kituose regionuose, įskaitant Zaporižios sritį, kur valdžios institucijos paskelbė, kad keli žmonės buvo sužeisti, o tūkstančiai liko be elektros.
Gelbėjimo tarnybos išgelbėjo 10 žmonių po to, kai sostinės Dnipro rajone, 16 aukštų gyvenamojo namo šeštame aukšte, kilo gaisras, kurį sukėlė dronų nuolaužos.
Per išpuolį taip pat išdužo medicinos įstaigos langai, o nuolaužų rasta kitame gyvenamajame name, savo „Telegram“ kanale pranešė V. Klyčko.
Gelbėjimo tarnybos dirbo ir sostinės Darnycios rajone, kur dronų nuolaužos pataikė į 17 aukštų gyvenamąjį namą ir sukėlė gaisrą penkiuose aukštuose. Teko gelbėti penkiolika žmonių, įskaitant du vaikus.
Desnos rajone 20 žmonių buvo išgelbėti po to, kai buvo padaryta žala 10 aukštų pastato fasadui ir užsidegė dujų vamzdis.
Turime užbaigti šį karą ir tik spaudimas padės pasiekti taiką.
Taip pat drono nuolaužos nukrito ant bendrabučio pastato, į įvykio vietą išvyko gelbėtojai, sakė V. Klyčko.
Atakuotas ir Izmajilo uostamiestis pietinėje Odesos srityje.
Ataka surengta Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui stengiantis sustiprinti Ukrainos pozicijas, siekiant gauti iš Jungtinių Valstijų ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“, nors prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) abejoja dėl jų suteikimo.
„Turime užbaigti šį karą ir tik spaudimas padės pasiekti taiką“, – antradienį „Telegram“ teigė V. Zelenskis.
Ukraina tikisi įsigyti 25 oro gynybos sistemas „Patriot“ iš JAV įmonių, pasinaudodama įšaldytu Rusijos turtu ir partnerių pagalba, tačiau V. Zelenskis teigė, kad jų įsigijimui prireiks laiko dėl laukimo eilių.
Jis sakė, kad kalbėjosi su D. Trumpu apie pagalbą jas įsigyjant greičiau, galbūt per partnerius Europoje.
Anksčiau šią savaitę V. Zelenskis sakė, kad JAV domisi dvišaliais dujų projektais su Ukraina, įskaitant suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo statybą pietiniame Odesos uostamiestyje. Tarp kitų dominančių projektų – branduolinės energetikos ir naftos sritys.
Trečiadienį D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose turėtų surengti derybas su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute), kurio vadovaujamas karinis aljansas koordinuoja ginklų tiekimą Ukrainai. Daugelį ukrainiečiams skirtų ginklų iš JAV įsigijo Kanada ir Europos šalys.
Penktadienį Londone turėtų įvykti „Norinčiųjų koalicijos“ – 35 Ukrainą remiančių šalių grupės – susitikimas.