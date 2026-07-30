Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai aštuoni žmonės

Ukrainos centrinėje dalyje esančiame Kryvyj Rihe žuvo mažiausiai šeši žmonės, įskaitant dvi mergaites, pranešė Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas.
„Kryvyj Riho pakraštyje esančiame kaime tiesioginis iš Voronežo paleistos balistinės raketos „Iskander-M“ smūgis kliudė privatų namą, kuriame gyveno gausi šeima. Žuvo penkerių ir 12 metų mergaitės bei keturi suaugusieji“, – sakė Oleksandras Vilkulas.
Jis pridūrė, kad dar aštuoni žmonės buvo sužeisti, o aukų skaičius gali augti.
Tuo tarpu rytinės Ukrainos Poltavos srities pareigūnai pranešė, kad per drono ataką prieš sandėlį žuvo vienas žmogus, o per išpuolius vakariniame Lvivo mieste buvo sužeista mažiausiai 15 žmonių.
Tuo metu sostinėje Rusijos atakos pasiglemžė vieno žmogaus gyvybę, o dar du buvo sužeisti, ankstyvosiomis ketvirtadienio valandomis pranešė Kyjivo karinė administracija.
„Priešas sostinę puola balistiniais ginklais. Tolesnio puolimo grėsmė išlieka. Likite slėptuvėse!“ – kiek anksčiau sakė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
V. Klyčko pranešė apie gaisrus keliuose miesto rajonuose.
Dar penki žmonės buvo sužeisti per atakas Kyjivo rajone.
Ukrainos sostinėje kaukė oro pavojaus sirenos, o po to pasigirdo keli sprogimai, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Ketvirtadienį miesto avarinių tarnybų paskelbtose nuotraukose matyti ugniagesiai, purškiantys vandenį į subombarduotus pastatus ir naršantys po griuvėsius.
Raketų stygius
Ukrainos lyderis išvakarėse perspėjo, kad Maskva rengia naują išpuolį.
„Rusai prieš kelias dienas parengė masinę ataką, todėl yra didelė tikimybė, kad smūgis bus suduotas šiąnakt“, – vėlų trečiadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis.
„Prašau visų Ukrainos regionų gyventojų šiandien atkreipti dėmesį į oro pavojaus signalus ir išlikti saugiems“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis taip pat dar kartą paprašė Ukrainos sąjungininkų aprūpinti Kyjivą raketomis, kurių trūksta šalies oro gynybos sistemoms.
Antradienį V. Zelenskis Baltuosiuose rūmuose kalbėjosi su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir aptarė galimybę Ukrainai gaminti raketas „Patriot“.
Liepos pradžioje D. Trumpas išreiškė ketinimą leisti Ukrainai gaminti šias „žemė-oras“ tipo raketas, Rusijai suintensyvinus balistinių raketų smūgius.
Tik JAV sistemos „Patriot“ gali jas numušti, tačiau Ukrainai labai trūksta raketų gaudytojų PAC-3.
Šis stygius dar labiau padidėjo po to, kai vasarį JAV ir Izraelis pradėjo karą prieš Iraną.
V. Zelenskis antradienį pareiškė, kad turėjo gerą susitikimą su D. Trumpu ir kad JAV prezidentas „sutiko su tuo, kad jis suteiks mums („Patriot“) licencijas“.
Praėjęs mėnuo Ukrainoje buvo kruviniausias civiliams gyventojams nuo 2022 metų balandžio, nes Maskva, Jungtinių Tautų duomenimis, suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius į miestus ir miestelius visoje Ukrainoje.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino atsakomuosius smūgius Rusijai, iš dalies siekdama paspausti Maskvą grįžti prie derybų stalo siekiant užbaigti puspenktų metų trunkantį karą.