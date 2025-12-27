Per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kyjive sužeisti aštuoni žmonės

Sostinėje kelias valandas aidėjo sprogimai, rusams paleidus balistines raketas ir dronus į miestą. Ataka prasidėjo šeštadienio rytą ir tęsėsi iki pat aušros.
Tai vyksta tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ruošiasi sekmadienį Floridoje susitikti su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) deryboms ir aptarti, kaip užbaigti beveik ketverius metus vykstančią Rusijos invaziją.
V. Zelenskis teigė, kad jie planuoja aptarti tokius klausimus kaip saugumo garantijos ir teritoriniai klausimai Donecko ir Zaporižios srityse.
Tarp sužeistųjų per išpuolį, įvykdytą septyniose Kyjivo vietose, buvo 16-metis paauglys, socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė sostinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Sostinės Dnipro rajone esančiame 18 aukštų gyvenamajame name kilo gaisras, į įvykio vietą gesinti liepsnų atskubėjo gelbėjimo tarnybos.
Pasak T. Tkačenkos, taip pat nukentėjo 24 aukštų gyvenamasis pastatas sostinės Darnycos rajone, dar daugiau gaisrų kilo Obolonskio ir Holosijivo rajonuose.
Rusijos pajėgos visoje Kyjivo srityje smogė pramoniniams ir gyvenamiesiems pastatams, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba. Kyjivo srityje esančiame Vyšhorodo rajone gelbėjimo tarnybos išgelbėjo po griuvėsiais įstrigusį žmogų.