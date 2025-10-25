Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai dviejų žmonių gyvybes

Dnipropetrovsko regiono karinės administracijos vadovas teigė, kad per raketų ir dronų smūgius šioje srityje žuvo du žmonės, o dar septyni buvo sužeisti.
„Kilo gaisrai. Padaryta žala gyvenamiesiems ir privatiems pastatams, ūkiniam pastatui, parduotuvei ir automobiliui“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Vladyslavas Haivanenko.
Maskva taip pat naktį surengė atakas prieš sostinę Kyjivą, padarydama žalos pastatams ir gyvenamiesiems namams įvairiuose rajonuose bei sužeisdama mažiausiai aštuonis žmones.
„Sprogimai sostinėje. Miestas patiria balistinį puolimą“, – pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko platformoje „Telegram“.
„Šiuo metu sostinėje yra aštuoni sužeisti žmonės“, – rašė jis atskirame įraše, pridurdamas, kad trys iš sužeistųjų buvo paguldyti į ligoninę.
Jis teigė, kad „dideli gaisrai“ kilo negyvenamuosiuose pastatuose Desnos ir Darnycios rajonuose.
Miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka sakė, kad žalos padaryta ir Dnipros rajone. Jis pranešė apie nenurodytą sužeistųjų skaičių.
Išpuolis įvykdytas Kyjivo Vakarų sąjungininkams didinant spaudimą Rusijai: šią savaitę ir Jungtinės Valstijos, ir Europos Sąjunga (ES) paskelbė naujas sankcijas Rusijos energetikai, kuriomis siekiama paralyžiuoti jos karo ekonomiką.