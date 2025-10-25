Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai trijų žmonių gyvybes

Dnipropetrovsko regiono karinės administracijos vadovas teigė, kad per raketų ir dronų smūgius šioje srityje žuvo du žmonės, o dar septyni buvo sužeisti.
„Kilo gaisrai. Padaryta žala gyvenamiesiems ir privatiems pastatams, ūkiniam pastatui, parduotuvei ir automobiliui“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Vladyslavas Haivanenko.
Maskva taip pat naktį surengė atakas prieš sostinę Kyjivą, kur per balistinės raketos išpuolį ankstyvą šeštadienį žuvo vienas žmogus ir sužeista bent dešimt, „Telegram“ teigė miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos duomenimis, trys sužeistieji buvo perkelti į ligonines.
Anot pareigūnų, per atakas Kyjive padaryta žala pastatams ir gyvenamiesiems namams įvairiuose rajonuose.
„Sprogimai sostinėje. Miestas patiria balistinį puolimą“, – pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko „Telegram“.
Jis teigė, kad „dideli gaisrai“ kilo negyvenamuosiuose pastatuose Desnos ir Darnycios rajonuose.
T. Tkačenka sakė, kad žalos padaryta ir Dnipros rajone.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido devynias raketas ir 62 dronus, o oro gynyba numušė keturias raketas ir 50 dronų.
Tuo metu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos oro gynyba per naktį virš Rusijos numušė 121 Ukrainos droną.
Išpuolis įvykdytas Kyjivo sąjungininkams Vakaruose didinant spaudimą Rusijai: šią savaitę ir Jungtinės Valstijos, ir Europos Sąjunga (ES) paskelbė naujas sankcijas Rusijos energetikai, kuriomis siekiama paralyžiuoti jos karo ekonomiką.