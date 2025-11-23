 Rusijos smūgiai Zaporižiai sužeidė šešis žmones

2025-11-23 10:04
Marius Jakštas (ELTA)

Po Rusijos smūgių Zaporižioje šeši žmonės liko sužeisti, buvo apgadinti du daugiaaukščiai gyvenamieji namai ir parduotuvė, praneša „Ukrinform“.

„Dėl priešo apšaudymo Zaporižioje jau yra šeši sužeistieji: trys vyrai ir trys moterys. Visi paguldyti į ligoninę“, – platformoje „Telegram“ rašė regiono karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.

Jo pranešime teigiama, kad buvo apgadinti du daugiabučiai namai, parduotuvės patalpos ir automobiliai.

„Pagalba gyventojams atakos vietoje tebėra teikiama“, – sekmadienį anksti ryte rašė I. Fedorovas.

Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 22 d. vakare Rusijos kariuomenė smogė Zaporižiai, iš pradžių buvo pranešta apie mažiausiai penkis sužeistuosius.

