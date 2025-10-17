Rusijos teismas skyrė bausmes trims muzikantams už dainą prieš Putiną

Popmuzikos grupė „Stoptime“ atliko kitų grupių, kurios, kaip žinoma, nepritaria Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, dainas.
Socialiniuose tinkluose išplitusiuose vaizdo įrašuose matyti, kaip „Stoptime“ nariai groja dešimtims žmonių Sankt Peterburgo gatvėse. Kai kurie praeiviai dainavo drauge su grupe, nors Rusijoje kitokia nuomonė viešai reiškiama itin retai.
Po to, kai 2022 metų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Maskva suintensyvino susidorojimą su opozicija ir tais, kas nepritaria jos puolimui.
Ketvirtadienį Sankt Peterburgo teismas skyrė trumpalaikes 12 ir 13 dienų laisvės atėmimo bausmes „Stoptime“ pagrindinei vokalistei 18-metei Dianai Loginovai, būgnininkui Vladislavui Leontjevui ir gitaristui Aleksandrui Orlovui. Jie apkaltinti viešosios tvarkos sutrikdymu surengus „masinį susibūrimą, kuriame dalyvavo mažiausiai 70 žmonių“.
„Šio įvykio metu kilo neigiamų pasekmių, o tiksliau, buvo sutrikdytas pėsčiųjų eismas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė teismas.
Rusijos žiniasklaida pridūrė, kad D. Loginovos atžvilgiu taip pat vyksta tyrimas dėl galimo „kariuomenės diskreditavimo“.
Rusijos ginkluotųjų pajėgų diskreditavimas tapo nusikaltimu pagal naują įstatymą, priimtą po to, kai Rusija pasiuntė karius į Ukrainą. Kremliaus kritikai pagal šį įstatymą nuolat sulaukia kaltinimų.
