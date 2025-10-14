Seulas: Kambodžoje dingo 80 Pietų Korėjos piliečių, galėjusių tapti fiktyvių darbų aukomis

Užsienio reikalų ministerijos pareigūno teigimu, šių metų sausio–rugpjūčio mėnesiais į Kambodžą atvykę 330 Pietų Korėjos piliečių dingo arba buvo sulaikyti prieš savo valią.
Rugpjūčio duomenimis, apie 80 Pietų Korėjos piliečių buvimo vieta dar nebuvo patvirtinta, naujienų agentūrai AFP nurodė pareigūnas.
Ministerija pridūrė, kad savo turimą informaciją tikrina su policijos duomenimis, siekdama išvengti dubliavimosi.
2023 metais Kambodžoje užfiksuotas 21 Pietų Korėjos piliečio pagrobimo ar įkalinimo atvejis. Pietų Korėjos parlamentaras Yoon Hu-dukas (Jun Hudukas) posėdyje nurodė, kad pernai šis skaičius išaugo dešimteriopai iki 221, o iki šių metų rugpjūčio – dar penkiolika kartų.
Neseniai Kambodžoje mirė Pietų Korėjos studentas, kurį, kaip pranešama, pagrobė ir kankino vietos nusikaltėlių grupuotė. Įvykis sukrėtė Pietų Korėjos visuomenę.
Vyriausybės teigimu, daugelis Pietų Korėjos gyventojų patenka į spąstus dėl fiktyvių darbo pasiūlymų, žadančių didelį atlyginimą.
Antradienį Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas (Li Džemjungas) pareiškė, kad pastarieji pagrobimai Kambodžoje daro didelę žalą Pietų Korėjos gyventojams.
„Šie skaičiai nėra maži, ir daugelis mūsų piliečių yra labai susirūpinę dėl savo šeimos narių, draugų ir kaimynų, kurie buvo sulaikyti Kambodžoje“, – pareiškė prezidentas.
„Vyriausybė turėtų nedelsdama imtis visų įmanomų priemonių mūsų piliečių saugumui užtikrinti“, – pridūrė jis.
Prezidento kanceliarija nurodė, kad trečiadienį į Kambodža bus išsiųsta jungtinė reagavimo grupė, vadovaujama antrojo užsienio reikalų viceministro.
Prezidento atstovas spaudai Kim Nam-joonas (Kim Namdžunas) taip pat sakė, kad vyriausybė svarsto galimybę nustatyti aukštesnį rekomendacinį kelionių į Kambodžą lygį.
