2025-08-25 16:30
Parengė Brigita Juodelytė

Rugpjūčio 24 d. vakarą Pietų Velse (Jungtinė Karalystė), Aberavono paplūdimyje netoli Port Talboto, įvyko rimtas incidentas – iš vandens buvo išgelbėti šeši vaikai, atsidūrę gyvybei pavojingoje situacijoje, skelbia portalas thesun.co.uk.

Siaubas paplūdimyje: iš jūros ištraukti šeši vaikai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Gelbėtojų tarnybos pranešė, kad vaikai pateko į „rimtus sunkumus“ maudydamiesi jūroje. Į įvykio vietą skubiai atvyko Port Talboto pakrantės apsaugos gelbėtojai, gavę daugybę pranešimų apie pavojų.

Trys vaikai buvo sėkmingai ištraukti į krantą panaudojus gelbėjimo virvę. Tačiau norint išgelbėti likusius vaikus, pareigūnams teko patiems bristi į vandenį.

Į įvykio vietą taip pat buvo atvykę Porthcawlo pakrantės apsaugos pareigūnai. Visų šešių vaikų būklė buvo įvertinta vietoje, o vėliau vaikai buvo perduoti greitosios medicinos pagalbos darbuotojams.

Velso greitosios pagalbos tarnybos atstovas pranešė: „Buvome iškviesti vakar apie 20.33 val. į Aberavono paplūdimį, Port Talbote. Į įvykio vietą išsiuntėme tris greitosios pagalbos automobilius bei vieną operacijų vadovą. Du pacientai buvo nugabenti į ligoninę, dar keturi – į gydymo įstaigą nuvyko patys.“

Aberavono paplūdimyje įprastai budi tiek Karališkosios nacionalinės gelbėjimo iš jūros tarnybos (RNLI) gelbėtojai, tiek pakrantės apsaugos pareigūnai.

