Siaubas sūkurinėje vonioje: per itin retą nelaimingą atsitikimą žuvo sutuoktinių pora

Praėjusį antradienį Valensijos pakrantėje, Kuljeros miestelyje, prabangiame gyvenamųjų namų kvartale, mirė iš Naujosios Zelandijos kilęs 51-erių P. Tobinas ir jo 48 metų airė žmona T. Tobin.
Pranešama, kad tėvus aptiko jų du paaugliai vaikai.
Valensijos laikraščio „Levante-EMV“ duomenimis, tyrėjai mano, kad poros mirtį galėjo sukelti sūkurinės vonios vandens cirkuliacijos sistema. Preliminarūs autopsijos rezultatai rodo, kad jie žuvo per neįprastą nelaimingą atsitikimą, susijusį su siurbimo sistema.
Taip atsitinka, kai baseino ar sūkurinės vonios vandens išleidimo anga įtraukia žmogaus plaukus, papuošalus ar galūnes, dėl ko asmuo gali nuskęsti arba patirti katastrofiškų sužalojimų.
Remiantis Ispanijos žiniasklaidos pranešimais, ant abiejų aukų buvo rasta siurbimo žymių, tačiau ant P. Tobino jos buvo ryškesnės, tad spekuliuojama, kad vyras galėjo įstrigti pirmas, o žmona bandė jį išgelbėti. Vis dėlto kitose žiniasklaidos priemonėse teigiama, kad P. Tobinas buvo tas, kuris įlipo į vandenį gelbėti savo žmonos.
Pora gyveno Londone. P. Tobinas buvo technologijų bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas, o T. Tobin dirbo kiekybinių matavimų ir statybos srityje.
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