Siaubas vaikų globos namuose: paaiškėjo, kaip buvo baudžiami vaikai

Vokietijoje viena vaikų globos įstaiga uždaryta balandžio viduryje, kai Kempteno prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl netinkamo elgesio su globotiniais. Esą kaimynai girdėjo vaikų riksmus bei kelis kartus kvietė policiją.
„Vaikas buvo laikomas ant grindų, kol jam ėmė bėgti kraujas iš nosies. Ant vaiko lūpų kelis kartus užtepta aštrios aitriųjų paprikų pastos. Kitas vaikas prieš jo valią nutemptas į dušą ir ten aplietas šaltu vandeniu“, – pasakojo pašnekovas.
Namus valdė asociacija „Mission Freedom“, tačiau ši kaltinimus neigia. Esą kol nėra teismo nuosprendžio, kaltė nėra įrodyta.
„Jų labai stipri misionieriška orientacija – jie tiki antgamtinėmis jėgomis. Galima sakyti, jog tai labai uždaros pasaulėžiūros judėjimas ir jie nėra atviri kritikai ar savianalizei“, – teigė teisininkas Matthias Pöhl.
Asociacija priskiriama krikščionių fundamentalistams.
Negana to, kultų ekspertų teigimu, reikia sekti ir influencerių veiklą internete – esą jie įtraukia patiklų jaunimą.
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„50 proc. jaunų žmonių, kurie įsitraukia į tokius judėjimus, būna paveikti nuomonės formuotojų. Jie sako, jog būtent taip reikia elgtis, tuomet būsi teisuolių gretose ir tavo siela bus išgelbėta. Yra neocharizmatinis, fundamentalistinis bendruomenių judėjimas, kuris derina tikėjimą stebuklais, gydymu, egzorcizmu ar net radikaliomis vertybėmis“, – aiškino religijų ir sektų ekspertas Georg Schmid.
Svarbiausia – saugoti vaikus nuo tokios įtakos tiek internete, tiek už įstaigų sienų, kur globa gali virsti kankyne.
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