Šiaurės Italijoje per audras patvino keliai, dingo atostogautoja

Įvairiose savivaldybėse, įskaitant Kabiatės miestelyje tarp Milano ir Komo ežero, vandens srautai gatvėse siekė iki kelių. Regione įvyko nuošliaužų, sutriko traukinių eismas keliose geležinkelio linijose.
Meteorologai prognozuoja daugiau lietaus artimiausiomis dienomis.
Gelbėjimo tarnybos pasitelkė sraigtasparnius, kad padėtų žmonėms, įstrigusiems apsemtuose namuose. Daugiau nei dešimt poilsiautojų, naktį netikėtai užkluptų lietaus, buvo išgelbėti iš stovyklavietės.
Stovyklavietėje šiaurės vakariniame Pjemonto regione dingo vokietė. Nepaisant intensyvių paieškų, iki vakaro ji nebuvo rasta.
Pasak priešgaisrinės tarnybos, moteris ir jos vyras pasistatė savo namelį ant ratų stovyklavietėje netoli Valos upės. Ji mėgino pėsčiomis pabėgti nuo potvynio, tačiau paslydo ir buvo nunešta vandens. Jos vyras, įsikibęs į šunį, sugebėjo išsigelbėti.
Nukentėjo ir Lombardijos sostinė Milanas. Ten iš krantų išsiliejo Seveso upė. Miesto taryba paragino gyventojus ir lankytojus būti atsargius netoli upės. Gyventojų paprašyta palikti žaliąsias erdves ir parkus.
