Šimtus turistų teko evakuoti iš jų pamėgtos vietovės

Nuo 1983 m. į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas senovinis gynybinis kompleksas per dieną sulaukia maždaug 4 500 lankytojų, kurių daugumą sudaro užsieniečiai, teigia šalies turizmo ministerija.
Lankytojai traukiniu keliauja apie 110 km iš Kusko miesto – senovinės inkų imperijos sostinės – į Aguas Kalientes traukinių stotį, tada autobusu važiuoja iki įėjimo į Maču Pikču.
Pirmadienį vietos gyventojai ant bėgių prikrovė rąstų ir akmenų, reikalaudami, kad jų interesai būtų atstovaujami konkurse dėl naujo autobusų operatoriaus, pasibaigus ankstesnės įmonės 30 metų koncesijai.
Pareigūnai antradienį vakare evakavo 156 lankytojus, o dar maždaug 1 400 lankytojų jau buvo išgabenti anksčiau.
Policijos pranešime sakoma, kad per susirėmimus su protestuotojais pirmadienio vakarą, bandant laikinai atblokuoti bėgius, buvo sužeista 14 pareigūnų.
Turizmo ministras Desilu Leonas anksčiau antradienį sakė, kad buvo evakuota apie 1 400 turistų, o dar 900 tebėra įstrigę.
Vėliau tą pačią dieną ombudsmeno atstovas Kuske Oscaras Luque AFP sakė, kad evakuacija atnaujinta, o protestai sustabdyti iki trečiadienio ryto. „Šiuo metu esu traukinyje su visais turistais, kurie įstrigo Maču Pikču“, – sakė jis.
Architektūros stebuklas
Tarp užsienio turistų buvo Prancūzijos, Japonijos, JAV, Lenkijos, Brazilijos, Vokietijos ir Portugalijos piliečių, matyti iš sąrašo, su kuriuo susipažino AFP.
O. Luque sakė, kad visi kiti įstrigę turistai bus išgabenti iki trečiadienio ryto, ir pridūrė, kad kai kurie jų nusprendė pasilikti toje vietovėje.
Protestą organizavo Maču Pikču gynybos frontas, kuris sekmadienį paskelbtame pareiškime nurodė, kad tęs savo veiksmus neribotą laiką, kol pradės veikti naujoji transporto bendrovė. Jo teigimu, naujasis autobusų operatorius turėtų priklausyti vienai iš proteste dalyvaujančių bendruomenių.
Maču Pikču kompleksas buvo pastatytas 15 amžiuje 2 500 m aukštyje inkų valdovo Pačakuteko įsakymu.
Jis laikomas architektūros ir inžinerijos stebuklu, tačiau ne kartą tapo vietos gyventojų, keliančių socialinius reikalavimus, protestų vieta. O turizmas yra labai svarbus Peru ekonomikai.
