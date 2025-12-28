 Sirijoje saugumo pajėgos nužudė 2 alavitų protestų dalyvius

2025-12-28 16:38
Sirijos saugumo pajėgos, sekmadienį Latakijoje malšindamos alavitų protestą, nužudė du žmones, pranešė karo prievaizdas – tūkstančiai žmonių išėjo į gatves visoje šios religinės mažumos gyvenamoje teritorijoje po mirtinų sprogdinimų mečetėse.

Sirijoje saugumo pajėgos nužudė 2 alavitų protestų dalyvius / AP nuotr.

Apie dvi mirtis pakrantės mieste pranešė „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR), o kitas šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad du kūnai buvo nugabenti į vietos ligoninę.

Sirijos valdžios institucijos nepatvirtino, kad buvo atidengta ugnis, tačiau teigė, kad suvaldė situaciją, ir apkaltino buvusio valdovo Basharo al Assado (Bašaro Asado) vyriausybės „likučius“ puolant saugumo pajėgas.

Tūkstančiai Sirijos alavitų sekmadienį susirinko pakrantėje ir centrinėje šalies dalyje protestuoti po penktadienį Homso miesto alavitų rajone esančioje mečetėje įvykdyto sprogdinimo, per kurį žuvo aštuoni žmonės.

AFP korespondentai Latakijoje matė, kaip saugumo pajėgos įsikišo nutraukdamos demonstrantų ir naujosios Sirijos islamistinės valdžios šalininkų susirėmimus, šaudydamos į orą.

Observatorija taip pat pranešė apie smurtą pačiame Homso mieste, keli žmonės buvo sužeisti.

AFP korespondentas Latakijoje teigė, kad vėliau Sirijos pajėgos buvo pasiųstos išsklaidyti vyriausybės šalininkų.

Šis išpuolis, už kurį atsakomybę prisiėmė sunitų ekstremistų grupuotė „Saraya Ansar al Sunna“, buvo tik naujausias išpuolis prieš religinę mažumą, kuri nuo 2024 metų gruodžio mėnesio, kai buvo nuverstas B. al Assadas, kuris pats yra alavitas, tapo kelių smurto atvejų taikiniu.

„Kodėl žudoma? Kodėl žudynės? Kodėl pagrobimas? Kodėl šie atsitiktiniai veiksmai be jokių atgrasymo priemonių, atskaitomybės ar priežiūros?“ – sakė 48 metų prekybininkas Numeiras Ramadanas, prieš susirėmimus protestavęs Latakijoje.

„Assadas pasitraukė, ir mes nepalaikom Assado (...) Kodėl taip žudoma?“ – sakė jis.

