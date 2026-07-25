 Sirijoje susidūrus dviem keleiviniams autobusams, žuvo 35 žmonės

Sirijoje susidūrus dviem keleiviniams autobusams, žuvo 35 žmonės

2026-07-25 22:32
BNS inf.

 Sirijos centrinėje rytinėje dalyje esančiame dykumos regione šeštadienį susidūrus dviem keleiviniams autobusams, žuvo 35 žmonės, pranešė valstybinė žiniasklaida.

<span>Sirijoje susidūrus dviem keleiviniams autobusams, žuvo 35 žmonės</span>
Sirijoje susidūrus dviem keleiviniams autobusams, žuvo 35 žmonės / AFP nuotr.

Naujienų agentūra SANA, remdamasi Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnu, taip pat pranešė, kad „Damasko–Deir az Zoro kelyje susidūrus dviem keleiviniams autobusams“ dar 30 žmonių buvo sužeista.

Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad susidūrė „autobusas, vežęs tam tikrą skaičių vidaus saugumo pajėgų pareigūnų, ir civilinis autobusas“. Kiek šių pareigūnų žuvo ar buvo sužeista, ministerija nepranešė.

Valstybinė žiniasklaida parodė vaizdo įrašus iš avarijos vietos, taip pat degančio autobuso ir ant kelio išsibarsčiusių nuolaužų nuotraukas.

Anksčiau šį mėnesį penki žmonės žuvo, o dešimtys kitų buvo sužeisti, kai viename kelyje Daraa provincijoje Sirijos pietuose apvirto iš Saudo Arabijos grįžtančius piligrimus vežęs autobusas.

Provincijos valdžia spėjo, kad nelaimės priežastis galėjo būti greičio viršijimas. Po ilgų pilietinio karo metų ir nepriežiūros Sirijos infrastruktūra griūva, o daugeliui šalies kelių reikia remonto.

Šiame straipsnyje:
Sirija
susidūrė du autobusai
žuvo 35 žmonės

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