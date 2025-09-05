Slovakijoje meška su jaunikliais sužalojo bėgiką

Naujienų agentūra TASR pranešė, kad vyro gyvybei pavojus negresia, tačiau jis kurį laiką turės likti ligoninėje stebėjimui.
Valstybinė gamtos apsaugos agentūra SOP pranešė, kad incidentas įvyko trečiadienio vakarą Nedožery-Brezany savivaldybėje, tačiau ne pačioje gyvenvietėje.
Pirmieji į įvykio vietą atvyko medžiotojai, jie ir suteikė pirmąją pagalbą sužeistam vyrui.
Vietovė žinoma kaip rudųjų lokių buveinė, todėl lankytojams patariama būti atsargiems. SOP teigimu, lokio patelės elgesys buvo „natūralus“, matyt, ginant jauniklius.
Remiantis 2022 m. duomenimis, Slovakijoje laisvėje gyvena apie 1200 lokių. Naujas žvėrių surašymas planuojamas 2025–2026 metais. Paprastai šie plėšrūnai vengia žmonių, jei laiku juos pastebi. Tačiau jie gali pulti, jei nustemba arba jei jaunikliams iškyla pavojus.
Pastaraisiais metais keli susidūrimai su lokiais Slovakijoje baigėsi mirtimi.
