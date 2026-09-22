Smogas Indonezijoje dešimtimis tūkstančių šienauja žmonių gyvybes

Šalis jau kelias savaites kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą.
Gaisrai Kalimantano, Sumatros ir Papua salose smogu apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 mln. žmonių, taip pat kaimyninius Malaiziją ir Singapūrą.
Tarp smogo teršalų yra PM 2,5 – smulkių kietųjų dalelių, galinčių kelti pavojų sveikatai, pavyzdžiui, sukelti kvėpavimo takų ligas, spaudos konferencijoje sakė Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė Then Suyanti.
„Nuo rugpjūčio iki rugsėjo 21 dienos miškų ir žemės gaisrų paveiktose teritorijose užregistruoti 174 694 ūmių kvėpavimo takų infekcijų atvejai“, – teigė ji.
Pasak jos, daugiau nei 40 tūkst. užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams.
Bendras skaičius septyniose nuo smogo nukentėjusiose Indonezijos provincijose išaugo, palyginti su daugiau nei 113 tūkst. atvejų, apie kuriuos pranešta rugsėjo 9 dieną.
Sveikatos apsaugos ministerija į nukentėjusius regionus siunčia pagalbą, įskaitant deguonies koncentratorius, veido kaukes ir deguonies balionus, sakė Then Suyanti.
„Patarėme (visuomenei) sumažinti veiklą lauke, kai oro kokybė pablogėja, naudoti kaukes ir palaikyti skysčių pusiausvyrą“, – sakė ji.
Indonezija sausuoju metų laiku, kuris paprastai tęsiasi nuo liepos iki spalio, nuolat kovoja su miškų gaisrais.
Tačiau šiais metais gaisrai yra intensyvesni ir sutampa su, kaip prognozuojama, stipriausiu meteorologiniu reiškiniu „El Nino“ nuo tada, kai prieš keturis dešimtmečius buvo pradėti rinkti panašūs duomenys.
Ekspertai taip pat kaltina klimato kaitą, dešimtmečius trunkantį miškų nykimą ir lydiminės žemdirbystės praktiką, pakeitusią natūralų ugniai atsparų kraštovaizdį.
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