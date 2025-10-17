 Per sprogimą Bukarešto daugiabutyje žuvo trys žmonės

2025-10-17 12:47
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per smarkų sprogimą daugiabutyje Rumunijos sostinėje Bukarešte žuvo mažiausiai trys žmonės. Dar 17 asmenų buvo sužeisti, įskaitant du vaikus.

Per sprogimą Bukarešto daugiabutyje žuvo trys žmonės / Scanpix nuotr.

Vieno vaiko gyvybei gresia pavojus, pranešė rumunų žiniasklaida, remdamasi gelbėjimo tarnybomis. Daugiaaukštis pastatas gali griūti, todėl baiminamasi, kad aukų skaičius gali išaugti. Gelbėjimo operacija tęsiasi. Kodėl įvyko sprogimas, informacijos kol kas nėra.

