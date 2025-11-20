Per sprogimą demilitarizuotoje zonoje sužeistas Pietų Korėjos karys

Gynybos ministerija savo pranešime nurodė, kad nenustatytos kilmės sprogimas įvyko ketvirtadienio rytą vakarinėje karinės demarkacinės linijos (MDL) pusėje.
Sužeistas pareigūnas „buvo skubiai evakuotas greitosios pagalbos sraigtasparniu, jo būklė stabili, sužeidimai gyvybei pavojaus nekelia“, nurodė ministerija.
MDL yra demilitarizuotoje zonoje (DMZ) – 4 km pločio buferinėje zonoje, kuri tęsiasi 250 km per Korėjos pusiasalį.
DMZ žinoma kaip savotiškas laukinės gamtos draustinis ir nesuskaičiuojamų minų kapinynas.
Seulas šią savaitę pasiūlė Šiaurės Korėjai surengti karines derybas – pirmą kartą per daugelį metų.
Savo pasiūlyme Seulas teigė, kad daugelis pagal 1953 metų paliaubas įrengtų MDL ženklų laikui bėgant buvo prarasti, todėl „abi pusės skirtingai suvokia sieną tam tikrose teritorijose“.
Seulas ir Pchenjanas techniškai tebekariauja, nes konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
Seulas teigė, kad šiais metais Šiaurės Korėjos kariuomenė surengė apie 10 įsiveržimų.
2015 metais du Pietų Korėjos kariai patruliuodami į pietus nuo sienos buvo sunkiai sužeisti dėl Šiaurės Korėjos padėtų minų: vienas jų neteko abiejų kojų, o kitam buvo amputuota pėda.
Naujausi komentarai