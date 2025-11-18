Šiaurės Korėja: Seulo ir JAV susitarimas dėl povandeninių laivų sukels branduolinį domino efektą

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas praėjusią savaitę paskelbė apie ilgai laukto saugumo ir prekybos susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis užbaigimą, įskaitant planus tęsti atominių laivų kūrimą.
Seulas teigė užsitikrinęs „paramą mūsų įgaliojimų urano sodrinimo ir panaudoto branduolinio kuro perdirbimo srityje išplėtimui“.
Savo pirmuosiuose komentaruose, reaguodama į susitarimą, branduolinių ginklų turinti Šiaurės Korėja atšovė, kad povandeninių laivų programa yra „pavojingas bandymas konfrontuoti“.
Susitarimas yra „rimtas įvykis, kuris destabilizuoja karinio saugumo padėtį Azijos ir Ramiojo vandenyno regione už Korėjos pusiasalio ribų ir lemia neįmanomos branduolinės kontrolės padėtį pasaulinėje erdvėje“, sakoma komentare, kurį paskelbė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).
Tai, kad Pietų Korėja turės atominių povandeninių laivų, „neabejotinai sukels „branduolinį domino efektą“ regione ir įžiebs karštas ginklavimosi varžybas“, teigė Pchenjanas.
Jis taip pat pareiškė, kad „KLDR (Šiaurės Korėja) imsis labiau pagrįstų ir realistiškų atsakomųjų priemonių“ dėl abiejų šalių „konfrontacinių ketinimų“.
Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida spalį pranešė, kad šalis atliko devintąjį ir paskutinį balistinio variklio bandymą. Tai rodytų, kad artimiausiais mėnesiais gali būti atliktas visavertis naujos tarpžemyninės balistinės raketos paleidimas.
Pirmadienį Seulas pasiūlė karines derybas su Pchenjanu, kad būtų išvengta susidūrimų pasienyje – tai pirmas toks pasiūlymas per septynerius metus.
Pietų Korėjos prezidentas taip pat pasiūlė surengti platesnes diskusijas su Šiaurės Korėja be išankstinių sąlygų, o tai yra aiškus atsitraukimas nuo jo konservatyvaus pirmtako aršesnės pozicijos.
Pchenjano komentarai parodo Šiaurės Korėjos susirūpinimą, kad jei Pietų Korėja įsigis atominių povandeninių laivų, „tai gali tapti laipteliu į pusiau branduolinės valstybės statusą“, naujienų agentūrai AFP sakė Šiaurės Korėjos studijų universiteto Seule profesorius Yang Moo-jinas (Jang Mudžinas).
„Tikėtina, kad šis žingsnis neigiamai paveiks Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos karinių derybų perspektyvas“, – pridūrė jis.
Šiaurės Korėja dar neatsakė į Lee Jae-myungo bandymus užmegzti ryšį.
Pekinas ketvirtadienį taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Vašingtono ir Seulo susitarimo povandeninių laivų technologijų klausimu.
Ši partnerystė „peržengia vien komercinės partnerystės ribas ir tiesiogiai veikia pasaulinį ginklų neplatinimo režimą ir Korėjos pusiasalio bei platesnio regiono stabilumą“, – praėjusią savaitę žurnalistams sakė Kinijos ambasadorius Seule.
