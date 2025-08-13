Per sprogimą sprogmenų fabrike Brazilijoje žuvo devyni žmonės

Be to, septyni asmenys buvo sužeisti ir dabar gydomi netoliese esančiose ligoninėse.
Gelbėtojai gamyklos Kuritibos regione griuvėsiuose su šunimis ieško aukų. Teritorija, kurioje nugriaudėjo sprogimas, smarkiai paveikta, sakė ugniagesių atstovė. „Maždaug 1,5 km spinduliu yra namų, kurie buvo apgadinti“, – teigė ji. Išdužo langų stiklai, taip pat padaryta kitokios žalos.
Institucijų duomenimis, kelių netoliese esančių vietovių gyventojai girdėjo sprogimą. Bendrovės „Enaex Brasil“, kuriai priklauso gamykla, atstovas spaudos konferencijoje sakė, kad incidento priežastis tiriama.
