Sprogimas gamykloje Kinijoje: mažiausiai du žuvę žmonės, 66 sužeisti

Sprogimas įvyko apie 15 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku „Baogang United Steel“ gamykloje Baotou mieste Vidinės Mongolijos autonominiame regione, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
„Sekmadienį, 17 val. 30 min. duomenimis, vietos ekstremaliųjų situacijų valdymo ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pranešė apie dviejų žmonių žūtį ir penkis dingusius asmenis“, – nurodė „Xinhua“.
„Šešiasdešimt šeši asmenys išvežti į ligonines gydyti; trijų iš jų būklė sunki“, - sakoma pranešime.
Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiuose vaizdo įrašuose matomos sugriuvusios gamyklos lubos ir nuolaužos, virš gamyklos kylantys didžiuliai dūmų stulpai ir įvykio vietoje dirbančios ugniagesių mašinos.
Už kelių kilometrų gyvenantys gyventojai pranešė, kad sprogimas sudrebino jų namus ir išdaužė langus.
Įvykio priežastis tiriama, o gelbėjimo operacija tęsiama, nurodė „Xinhua“.
Pramoniniai nelaimingi atsitikimai Kinijoje yra dažni dėl aplaidaus požiūrio į saugos standartus.
Birželio mėnesį per sprogimą fejerverkų gamykloje centrinėje Hunano provincijoje žuvo devyni žmonės, o dar 26 buvo sužeisti.
2015 metais Tiandzino uostamiestyje esančiuose degių chemikalų sandėliuose nugriaudėję sprogimai nusinešė daugiau nei 170 gyvybių, o dar 700 žmonių buvo sužeisti.
