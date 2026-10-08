 Stambule sugriuvus gyvenamajam namui žuvo du žmonės

Stambule sugriuvus gyvenamajam namui žuvo du žmonės

2026-10-08 15:33
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Stambulo Maltepės rajone sugriuvus septynių aukštų gyvenamajam namui žuvo du žmonės.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Stambule sugriuvus gyvenamajam namui žuvo du žmonės</span>
Stambule sugriuvus gyvenamajam namui žuvo du žmonės / Scanpix nuotr.

Valstybinės naujienų agentūros „Anadolu“ duomenimis, nuo ankstyvo ryto vykstant gelbėjimo darbams iš griuvėsių gyvi išgelbėti dešimt asmenų. Toliau ieškoma kitų žmonių.

Stambulo gubernatorius Davutas Gülas įvykio vietoje pareiškė, kad sugriuvo pirmame pastato aukšte buvusi parduotuvė ir keturi butai dviejuose virš jos esančiuose aukštuose. Iš viso ten oficialiai registruota 14 žmonių, tačiau gali būti, kad pastate buvo ir svečių.

Civilinės saugos tarnybos ir ugniagesiai šiuo metu ieško po griuvėsiais galimai likusių žmonių.

Maltepės merė Esin Köymen opozicijai artimam televizijos kanalui „Halk TV“ sakė, kad pastatas turėjo daugiau aukštų, nei buvo oficialiai leidžiama. Tačiau oficiali priežastis, kodėl ankstų ketvirtadienio rytą pastatas sugriuvo, kol kas nenustatyta.

Stambule papildomų aukštų statyba be leidimo yra plačiai paplitusi problema. Tai ypač pavojinga, nes didmiestis yra seisminėje zonoje. Kritikai nuolat atkreipia dėmesį, kad vyriausybės skelbiamos statybų amnestijos leidžia sumokėjus baudą atgaline data įteisinti neteisėtai pastatytus statinius.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų