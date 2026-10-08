Stambule sugriuvus gyvenamajam namui žuvo du žmonės

Valstybinės naujienų agentūros „Anadolu“ duomenimis, nuo ankstyvo ryto vykstant gelbėjimo darbams iš griuvėsių gyvi išgelbėti dešimt asmenų. Toliau ieškoma kitų žmonių.
Stambulo gubernatorius Davutas Gülas įvykio vietoje pareiškė, kad sugriuvo pirmame pastato aukšte buvusi parduotuvė ir keturi butai dviejuose virš jos esančiuose aukštuose. Iš viso ten oficialiai registruota 14 žmonių, tačiau gali būti, kad pastate buvo ir svečių.
Civilinės saugos tarnybos ir ugniagesiai šiuo metu ieško po griuvėsiais galimai likusių žmonių.
Maltepės merė Esin Köymen opozicijai artimam televizijos kanalui „Halk TV“ sakė, kad pastatas turėjo daugiau aukštų, nei buvo oficialiai leidžiama. Tačiau oficiali priežastis, kodėl ankstų ketvirtadienio rytą pastatas sugriuvo, kol kas nenustatyta.
Stambule papildomų aukštų statyba be leidimo yra plačiai paplitusi problema. Tai ypač pavojinga, nes didmiestis yra seisminėje zonoje. Kritikai nuolat atkreipia dėmesį, kad vyriausybės skelbiamos statybų amnestijos leidžia sumokėjus baudą atgaline data įteisinti neteisėtai pastatytus statinius.
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