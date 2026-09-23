Su Trumpu susitikęs Zelenskis: „Tikiuosi, kad užbaigsime šį karą“

Valstybių vadovai susitikti susitarė per pokalbį telefonu prieš V. Zelenskiui vykstant į Niujorką dalyvauti aukšto lygio JT Generalinės Asamblėjos savaitėje.
„Tikiuosi, kad užbaigsime šį karą, o prezidentas Trumpas padės mums tai padaryti. Manau, kad turime tai padaryti kuo greičiau, pageidautina – iki žiemos“, – sakė V. Zelenskis.
Jis taip pat padėkojo D. Trumpui už tai, kad šis pasirašė senatoriaus Lindsey Grahamo inicijuotą įstatymą, kuriuo galėtų būti gerokai sugriežtintos sankcijos Rusijai.
JAV delegacijai susitikime taip pat atstovauja specialieji D. Trumpo pasiuntiniai Steve’as Witkoffas ir Jaredas Kushneris.
Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Niujorką dalyvauti aukšto lygio JT Generalinės Asamblėjos savaitės renginiuose ir surengti virtinę dvišalių susitikimų, įskaitant susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Taikomosios politologijos centro „Penta“ valdybos pirmininkas Volodymyras Fesenka naujienų agentūrai „Ukrinform“ sakė, kad prezidentų susitikime daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama derybų trišaliu formatu atnaujinimui, energetikos paliauboms ir paliauboms Juodojoje jūroje.
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