Sukčiams nėra nieko švento: nusitaikė į tikinčiuosius

Aštuoniolikos metų jaunuolis užėjo į juvelyrikos parduotuvę Antverpeno centre. Jis dairėsi brangaus laikrodžio, esą viršininkui, kuris jam neva ir pervedė dešimt tūkst. eurų. Tačiau juvelyrui, tai pasirodė įtartina.
„Pardavėjui atrodė keista, kad jaunuolis taip domėjosi brangiais laikrodžiais. Iš pradžių jis apžiūrinėjo dar brangesnius, o galiausiai pasirinko kainuojantį 10 tūkst. eurų. Juvelyras patikrino, kas pervedė pinigus ir paaiškėjo, kad jie atkeliavo iš vienuolyno“, – pasakojo Antverpeno policijos atstovė Kim Bastiaens.
Vyras liepė jaunuoliui luktelti ir slapta iškvietė policiją. Atvykę pareigūnai patvirtino, kad didžiulė suma pervesta iš vienuolyno sąskaitos, nes prieš tai vienai vienuolei buvo paskambinęs asmuo, apsimetęs banko darbuotoju.
„Prisistatę banko darbuotojais, jie liepė kompiuteryje įdiegti programą „Any Desk“. Per ją sukčiai galėjo apsipirkti internetu, pasinaudoję aukos banko sąskaita“, – aiškino K. Bastiaens.
Į pinkles vos neįkliuvo ir sesuo Rita.
„Paskambino popiet iš nežinomo numerio ir pranešė, kad turime neapmokėtą sąskaitą – 2,7 tūkst. eurų, jei gerai atsimenu. Bet pajutau, kad tai sukčiavimas ir padėjau ragelį“, – kalbėjo vienuolyno vyresnioji Rita Hereygers.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vėliau paaiškėjo, kad tądien panašių skambučių sulaukė dar dvi seserys iš to paties vienuolyno. Jos taip pat iš karto įtarė kažką negero ir neperdavė jokių banko duomenų. Tačiau kitas vienuolynas vis dėlto tapo grobiu: liepos pabaigoje iš jo nusikaltėliai pasisavino 62 tūkst. eurų.
„Sukčiai mano, kad ten yra pinigų, todėl ir bando. Jie taip pat žino, kad daug vienuolių ir kunigų yra vyresnio amžiaus, nelabai susipažinę su technologijomis ir nusikaltėlių darbo metodais“, – teigė vienuolė Rita.
Šią vasarą per pastarąsias savaites pagal tokią schemą vien Belgijos Flandrijos regione apgauti mažiausiai aštuoni vienuolynai.
