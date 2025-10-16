Šuo namuose sukėlė gaisrą

Vaizdo įraše matyti šuo Koltonas savo namuose Chapel Hill rajone Šiaurės Karolinoje (JAV) nekaltai žaidžiantis su kažkokiu įtaisu.
Anot Chapel Hill priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, baterija buvo įkrauta ir atjungta nuo elektros tinklo, tačiau nebuvo saugiai laikoma.
Koltonas kramtydamas ją sugadino, dėl ko iš mažo prietaiso ėmė veržtis dūmai, o po kelių akimirkų baterija sprogo ir sukėlė gaisrą.
Laimei, šuo nenukentėjo ir, išskyrus dūmų padarytą žalą ir sugadintą kilimą, namas liko sveikas.
Koltono savininkas Davidas Sasseris, kuris taip pat yra ugniagesys, pasakojo, kad liepsnos greitai išblėso, o po incidento šeimininkai netrukus grįžo namo.
D. Sasseris teigė, kad ši patirtis privertė susimąstyti apie ličio jonų baterijų keliamus pavojus.
Tinkamai naudojamos ličio jonų baterijos yra saugios, tačiau gaisro pavojų gali kelti baterijų mechaniniai pažeidimai, netinkamas įkrovimo režimas, per daug intensyvus naudojimas.
