 Šuolis nuo tilto virto tragedija: darbuotojai pamiršo pritvirtinti virvę

Šuolis nuo tilto virto tragedija: darbuotojai pamiršo pritvirtinti virvę

2026-06-14 23:01 klaipeda.diena.lt inf.

Šuolis su virve Brazilijoje virto tragedija. Jauna moteris žuvo darbuotojams, kaip įtariama, pamiršus pritvirtinti saugos virvę prieš jai nušokant nuo tilto.

<span>Šuolis nuo tilto virto tragedija: darbuotojai pamiršo pritvirtinti virvę</span>
Šuolis nuo tilto virto tragedija: darbuotojai pamiršo pritvirtinti virvę / Vaizdo įrašo stop kadras, instagramo nuotr.

Nelaimė įvyko birželio 13 d. San Paule. Anot Brazilijos žiniasklaidos priemonių „G1“ ir „Folha de Pernambuco“, kurias cituoja „People“, 21-erių Maria Eduarda Rodrigues de Freitas turėjo atlikti šuolį su virve nuo vadinamojo Skeleto tilto.

Socialiniuose tinkluose paplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip jauną moterį, dėvinčią šalmą, darbuotojai nunešė prie tilto krašto ir numetė.

Jai nukritus, vaizdo įrašo autorius parodė į ant žemės paliktą virvę ir sušuko: „Vyrukai, virvė!“ 

Pasak „G1“, mergina nukrito iš 40 metrų aukščio. Buvo iškviestas policijos sraigtasparnis, tačiau M. E. R. de Freitas žuvo įvykio vietoje.

Kūno kultūros ir sporto vadybos studentė prieš pat šuolį savo instagramo paskyroje pasidalijo paskutiniu įrašu, skelbė „O Globo“.

„Kas buvo tas pamišėlis, kuris leido man nušokti nuo tilto?“ – juokaudama rašė ji.

Įvykio vietoje buvo sulaikyti trys vyrai – jiems pateikti kaltinimai dėl tyčinės žmogžudystės.

Šiame straipsnyje:
Brazilija
šuolis su virve
Žuvo moteris
nukrito nuo tilto

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų