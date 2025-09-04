Švedija pranešė, jog Baltijos jūros regione staigiai padidėjo aviacijos GPS trukdžių

Remiantis naujais Transporto agentūros pateiktais duomenimis, pasaulinių navigacijos palydovų sistemų (GNSS), tokių kaip GPS, trukdžių incidentų Švedijos oro erdvėje skaičius išaugo nuo 55 incidentų 2023 metais iki 733 incidentų šiais metais iki rugpjūčio 18 dienos.
„Atlikome ilgesnio laikotarpio analizę ir surinkome duomenis. Galime daryti išvadą, kad trukdžiai kyla iš Rusijos teritorijos“, – naujienų agentūrai AFP sakė Andreas Holmgrenas, švedų transporto institucijoje atsakingas už aviacijos klausimus.
Trukdžiai apima ir klaidingą padėties nustatymą, ir signalų trukdymą.
Iš pradžių trukdžiai apsiribojo rytinėmis Švedijos oro erdvės zonomis virš tarptautinių vandenų.
Tačiau dabar jie „išplito ir geografiškai, ir savo mastu (...), atsirado didesniame plote Švedijos sausumoje ir jūroje“, – pareiškime teigė A. Holmgrenas.
„Tai rimta ir kelia pavojų civilinės aviacijos saugumui, ypač atsižvelgiant į trukdžių mastą, trukmę ir pobūdį“, – pridūrė jis.
Agentūra teigė, kad trukdžiai taip pat daro poveikį jūrų navigacijai ir GNSS naudojančiai svarbiai infrastruktūrai.
Birželio pradžioje Švedija ir dar penkios Baltijos jūros regiono šalys – Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Suomija – iškėlė šį klausimą Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), kurios narė yra Rusija, tarybai.
ICAO taryba „išreiškė didelį susirūpinimą dėl susidariusios padėties ir pareikalavo, kad Rusija laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų ir užtikrintų, kad kišimasis būtų nedelsiant nutrauktas“, pranešė agentūra.
Nepaisant to, kišimasis „Baltijos jūros regione dar labiau sustiprėjo“, teigė švedų transporto agentūra.
Dabar šalys ketina šį klausimą iškelti ICAO generalinėje asamblėjoje šį rudenį.
Europos Sąjungos (ES) vadovę Ursulą von der Leyen (Urzulą fon der Lajen) skraidinusiam lėktuvui, kuris pirmadienį ruošėsi leistis Bulgarijoje, buvo trikdomas GPS ryšys, o už šio incidento, kaip įtariama, slypi Rusija, pranešė Europos Komisija (EK).
Vis dėlto lėktuvui pavyko saugiai nusileisti.
Incidentas įvyko tuo metu, kai Vakarų galybės tariasi dėl naujos pagalbos Ukrainai, kovojančiai prieš Rusijos invaziją.
